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07:26 (мск), источник: АиФ Омск

ФСБ вычислила злоумышленников, сообщавших о бомбах в омских зданиях

10 и 11 сентября в Омске эвакуировали около 60 зданий.

Череда «минирований» началась в городе вечером в день выборов, 10 сентября, и продолжилась на следующий день. Омск не единственный город, пострадавший от таинственных «минёров», волна звонков с сообщениями о заложенных бомбах прокатилась по всей стране. Пострадали более ста российских городов, были эвакуированы почти полмиллиона человек. Ущерб от деятельности злоумышленников — 300 млн рублей.

ФСБ нашла, кто совершал звонки. Сообщения о минировании зданий поступали от четырёх россиян из-за рубежа, заявил директор ФСБ Александр Бортников.

«Мы установили, правда, непросто было это сделать — это российские граждане. Однозначно могу сказать — это четверо человек, которые находятся сейчас за границей», — рассказал РИА «Новости» Бортников.

Других подробностей о личностях «минёров» пока не сообщается: их разыскивают. Сейчас устанавливается местонахождение звонивших. Известно, что они использовали IP-телефонию, и найти их будет непросто. ФСБ помогают зарубежные партнеры.

Напомним, что серия «минирований» началась в Омске 10 сентября и продолжилась 11. Были эвакуированы школы, рынки, кинотеатры, торговые центры, отделения пенсионного фонда — всего около 60 зданий.

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