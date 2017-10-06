ФСБ вычислила злоумышленников, сообщавших о бомбах в омских зданиях
10 и 11 сентября в Омске эвакуировали около 60 зданий.
10 и 11 сентября в Омске эвакуировали около 60 зданий.
Череда «минирований» началась в городе вечером в день выборов, 10 сентября, и продолжилась на следующий день. Омск не единственный город, пострадавший от таинственных «минёров», волна звонков с сообщениями о заложенных бомбах прокатилась по всей стране. Пострадали более ста российских городов, были эвакуированы почти полмиллиона человек. Ущерб от деятельности злоумышленников — 300 млн рублей.
ФСБ нашла, кто совершал звонки. Сообщения о минировании зданий поступали от четырёх россиян
«Мы установили, правда, непросто было это сделать — это российские граждане. Однозначно могу сказать — это четверо человек, которые находятся сейчас за границей», — рассказал РИА «Новости» Бортников.
Других подробностей о личностях «минёров» пока не сообщается: их разыскивают. Сейчас устанавливается местонахождение звонивших. Известно, что они использовали
Напомним, что серия «минирований» началась в Омске 10 сентября и продолжилась 11. Были эвакуированы школы, рынки, кинотеатры, торговые центры, отделения пенсионного фонда — всего около 60 зданий.