ФСБ вычислила злоумышленников, сообщавших о бомбах в омских зданиях

Череда «минирований» началась в городе вечером в день выборов, 10 сентября, и продолжилась на следующий день. Омск не единственный город, пострадавший от таинственных «минёров», волна звонков с сообщениями о заложенных бомбах прокатилась по всей стране. Пострадали более ста российских городов, были эвакуированы почти полмиллиона человек. Ущерб от деятельности злоумышленников — 300 млн рублей.

ФСБ нашла, кто совершал звонки. Сообщения о минировании зданий поступали от четырёх россиян из-за рубежа, заявил директор ФСБ Александр Бортников.

«Мы установили, правда, непросто было это сделать — это российские граждане. Однозначно могу сказать — это четверо человек, которые находятся сейчас за границей», — рассказал РИА «Новости» Бортников.

Других подробностей о личностях «минёров» пока не сообщается: их разыскивают. Сейчас устанавливается местонахождение звонивших. Известно, что они использовали IP-телефонию, и найти их будет непросто. ФСБ помогают зарубежные партнеры.