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07:27 (мск), источник: PROUFU.ru

ФСБ установила организаторов ложных звонков о минировании

Директор ФСБ России Александр Бортников рассказал, кто организатор звонков о заложенных бомбах в РФ, пишет meduza.io.

По его словам, ложные сообщения о терактах, из-за которых в сентябре и октябре в России проходили массовые эвакуации, совершали четверо гражданин России, находящихся за рубежом. «Мы их установили. Правда, непросто это было сделать — это российские граждане, однозначно могу сказать. Это четверо человек, которые сейчас находятся за границей», — заявил Бортников.

В какой именно стране находятся подозреваемые, не сообщается, но, по словам главы ФСБ, у них есть «пособники, которые находятся на территории страны». Александр Бортников сказал, что некоторые «технические вещи» «затрудняют работу». «Поскольку они использовали IР-технологию, определить место дислокации сложно. Это признаем не только мы, но и признают наши партнеры, с которыми мы сейчас работаем», — заявил он.

Между тем, на днях Уфу вновь затронула «волна эвакуаций». 4 октября, в среду, около 20:00 началась эвакуация людей из развлекательного комплекса «Мегаполис». Позднее также были эвакуированы Гостиный двор, лайфстайл-центр «Башкирия», торговые центры «Иремель» и «МЕГА».

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