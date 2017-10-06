ФСБ установила организаторов ложных звонков о минировании
Директор ФСБ России Александр Бортников рассказал, кто организатор звонков о заложенных бомбах в РФ, пишет meduza.io.
Директор ФСБ России Александр Бортников рассказал, кто организатор звонков о заложенных бомбах в РФ, пишет meduza.io.
По его словам, ложные сообщения о терактах,
В какой именно стране находятся подозреваемые, не сообщается, но, по словам главы ФСБ, у них есть «пособники, которые находятся на территории страны». Александр Бортников сказал, что некоторые «технические вещи» «затрудняют работу». «Поскольку они использовали
Между тем, на днях Уфу вновь затронула «волна эвакуаций». 4 октября, в среду, около 20:00 началась эвакуация людей из развлекательного комплекса «Мегаполис». Позднее также были эвакуированы Гостиный двор,