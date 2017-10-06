ФСБ установила организаторов ложных звонков о минировании

По его словам, ложные сообщения о терактах, из-за которых в сентябре и октябре в России проходили массовые эвакуации, совершали четверо гражданин России, находящихся за рубежом. «Мы их установили. Правда, непросто это было сделать — это российские граждане, однозначно могу сказать. Это четверо человек, которые сейчас находятся за границей», — заявил Бортников.

В какой именно стране находятся подозреваемые, не сообщается, но, по словам главы ФСБ, у них есть «пособники, которые находятся на территории страны». Александр Бортников сказал, что некоторые «технические вещи» «затрудняют работу». «Поскольку они использовали IР-технологию, определить место дислокации сложно. Это признаем не только мы, но и признают наши партнеры, с которыми мы сейчас работаем», — заявил он.