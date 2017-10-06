Экс-сотрудник банка обманул алматинцев на сотни тысяч долларов

Источник: Nur.kz

По словам потерпевших, Жомарт Имангожин мастерски втирался в доверие к людям, после чего уговаривал их заложить собственное имущество и исчезал из поля зрения вместе с огромными деньгами.

Одна из обманутых им жертв теперь под угрозой лишения крова — он заложил ее квартиру одиннадцать лет назад. Все это время Асия Алимкенова добросовестно выплачивает чужой кредит в сто семь тысяч долларов.

Женщина рассказывает, что Имангожин когда-то профессионально втерся в ее доверие, попросил взять громадный кредит под залог ее «двушки», объяснив, что средства нужны ему для перспективного дела.

Сейчас Асия потеряла работу и больше не может выплачивать чужой долг. В результате ей грозит выселение.

Другому наивному горожанину аферист поведал, что он якобы работает тренером известных спортсменов, побеждающих на Олимпиадах. Мошенник умудрился прописаться в его квартире, убедил заложить две машины для получения займа, забрал деньги, а затем попросил у него в долг еще 2000 долларов. И тоже исчез, едва получив желаемое.

Как оказалось, он брал кредиты почти во всех банках страны.

Дело в отношении Имангожина заводили и затем закрывали множество раз. Даже проводилась очная ставка его с потерпевшими. Однако, как утверждают жертвы его обмана, аферист все еще наслаждается свободой.

Как уверяют попавшиеся на его удочку алмаатинцы, обманутых им только по городу насчитывается около десяти.