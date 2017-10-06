Двух воров-щипачей задержали в Иркутске
В Иркутске полицейские задержали двух мужчин, подозреваемых в совершении карманных краж.
В Иркутске полицейские задержали двух мужчин, подозреваемых в совершении карманных краж.
В Иркутске полицейские задержали двух мужчин, подозреваемых в совершении карманных краж. Как сообщает 6 октября 2017 года
Сейчас сотрудники уголовного розыска проверяют задержанных на причастность к аналогичным преступлениям, совершенным на территории Иркутска. По фактам преступлений возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 158 УК РФ (Кража).
Граждан, пострадавших от противоправных действий задержанных, просят обратиться в полицию по телефонам: 21−68−05, 8 (902)5422771, (102) — с мобильного.