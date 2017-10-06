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06:31 (мск), источник: Baikal-info.ru

Двух воров-щипачей задержали в Иркутске

В Иркутске полицейские задержали двух мужчин, подозреваемых в совершении карманных краж.

В Иркутске полицейские задержали двух мужчин, подозреваемых в совершении карманных краж. Как сообщает 6 октября 2017 года пресс-служба ГУ МВД России по Иркутской области, 29-летний ранее судимый уроженец Красноярского края пойман с поличным на автобусной остановке «Художественный музей». По версии оперативников, мужчина, находясь в общественном транспорте, похитил кошелёк из сумки одной из пассажирок, когда женщина выходила на улицу. Другой подозреваемый похитил кошелёк из рюкзака студентки, которая стояла в очереди к банкомату в отделении коммерческого банка в районе центрального рынка. Задержанный 36-летний ранее судимый местный житель уже признался в совершении более трёх таких преступлений в Иркутске.

Сейчас сотрудники уголовного розыска проверяют задержанных на причастность к аналогичным преступлениям, совершенным на территории Иркутска. По фактам преступлений возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 158 УК РФ (Кража).

Граждан, пострадавших от противоправных действий задержанных, просят обратиться в полицию по телефонам: 21−68−05, 8 (902)5422771, (102) — с мобильного.

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