Двух воров-щипачей задержали в Иркутске

В Иркутске полицейские задержали двух мужчин, подозреваемых в совершении карманных краж. Как сообщает 6 октября 2017 года пресс-служба ГУ МВД России по Иркутской области, 29-летний ранее судимый уроженец Красноярского края пойман с поличным на автобусной остановке «Художественный музей». По версии оперативников, мужчина, находясь в общественном транспорте, похитил кошелёк из сумки одной из пассажирок, когда женщина выходила на улицу. Другой подозреваемый похитил кошелёк из рюкзака студентки, которая стояла в очереди к банкомату в отделении коммерческого банка в районе центрального рынка. Задержанный 36-летний ранее судимый местный житель уже признался в совершении более трёх таких преступлений в Иркутске.