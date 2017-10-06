Школьница сбежала из дома в Копейске после переписки с «эстонцем»
Девочку, имеющую проблемы со здоровьем, ищут уже третий день.
Девочку, имеющую проблемы со здоровьем, ищут уже третий день.
Полиция и родственники третий день ищут девочку, ушедшую из дома 3 октября. Удалось установить, что школьница села в автомобиль марки Lifan в районе вокзала и отправилась в путь. Свою страницу в соцсети девочка удалила и завела другую, с которой и сообщила нескольким друзьям, что доехала до Казани. Уже два дня о ней не было никаких вестей. Телефон отключен.
Родители девочки, выехавшие в день ее пропажи в долгожданный отпуск в Турции, вынуждены искать варианты досрочного возвращения домой.
Девочка, предположительно, передвигается на попутках и использует сервис BlaBlaCar. Ее жизнь находится в опасности, так как школьница имеет проблемы со здоровьем, требующие постоянного приема медикаментов. Таблеток с собой в дорогу девочка не взяла. Подросток из благополучной семьи, ранее из дома не уходила и серьезных конфликтов не имела, хоть и отличается своенравным характером.
Родные обещают вознаграждение за любую полезную информацию. Школьница среднего роста, стройная, одевается неформально, в ушах тоннели, карие глаза. Всех, кто знает