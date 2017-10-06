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08:00 (мск), источник: dostup1.ru

Школьница сбежала из дома в Копейске после переписки с «эстонцем»

Девочку, имеющую проблемы со здоровьем, ищут уже третий день.

Источник: dostup1.ru

Девочка-подросток пропала в копейской семье (Челябинская область), попав под влияние неизвестного интернет-друга, — 15-летняя школьница доехала на попутках до Казани и связь с ней оборвалась, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ».

Полиция и родственники третий день ищут девочку, ушедшую из дома 3 октября. Удалось установить, что школьница села в автомобиль марки Lifan в районе вокзала и отправилась в путь. Свою страницу в соцсети девочка удалила и завела другую, с которой и сообщила нескольким друзьям, что доехала до Казани. Уже два дня о ней не было никаких вестей. Телефон отключен.

Родители девочки, выехавшие в день ее пропажи в долгожданный отпуск в Турции, вынуждены искать варианты досрочного возвращения домой. Из-за того, что туда летают в основном чартеры, сделать это непросто. Заявление в полицию написала бабушка девочки. Родной брат не спит сутками, пытаясь выяснить, как найти школьницу. Через друзей девочки ему удалось узнать, что та вела переписку с каким-то «эстонцем» в соцсети, который уговаривал ее приехать к нему в Питер. Судя по всему, подросток попала под чье-то сильное влияние.

Девочка, предположительно, передвигается на попутках и использует сервис BlaBlaCar. Ее жизнь находится в опасности, так как школьница имеет проблемы со здоровьем, требующие постоянного приема медикаментов. Таблеток с собой в дорогу девочка не взяла. Подросток из благополучной семьи, ранее из дома не уходила и серьезных конфликтов не имела, хоть и отличается своенравным характером.

Родные обещают вознаграждение за любую полезную информацию. Школьница среднего роста, стройная, одевается неформально, в ушах тоннели, карие глаза. Всех, кто знает что-либо о местонахождении девочки, просят обращаться в ближайшие отделы полиции или по телефону +79995709991.

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