Школьница сбежала из дома в Копейске после переписки с «эстонцем»

Источник: dostup1.ru

Девочка-подросток пропала в копейской семье (Челябинская область), попав под влияние неизвестного интернет-друга, — 15-летняя школьница доехала на попутках до Казани и связь с ней оборвалась, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ».

Полиция и родственники третий день ищут девочку, ушедшую из дома 3 октября. Удалось установить, что школьница села в автомобиль марки Lifan в районе вокзала и отправилась в путь. Свою страницу в соцсети девочка удалила и завела другую, с которой и сообщила нескольким друзьям, что доехала до Казани. Уже два дня о ней не было никаких вестей. Телефон отключен.

Родители девочки, выехавшие в день ее пропажи в долгожданный отпуск в Турции, вынуждены искать варианты досрочного возвращения домой. Из-за того, что туда летают в основном чартеры, сделать это непросто. Заявление в полицию написала бабушка девочки. Родной брат не спит сутками, пытаясь выяснить, как найти школьницу. Через друзей девочки ему удалось узнать, что та вела переписку с каким-то «эстонцем» в соцсети, который уговаривал ее приехать к нему в Питер. Судя по всему, подросток попала под чье-то сильное влияние.