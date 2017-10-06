Жители Дивногорска пожаловались на нашествие медведей

В Дивногорске участились случаи выходов медведей к людям. Об этом сообщает пресс-служба полиции.

Так, в ведомство с 16 сентября поступило 14 сообщений от местных жителей, которые видели медведей в окрестностях города и прилегающих к нему поселках. По всем случаям на место выезжали сотрудники полиции, которые обследовали прилегающую территорию и проводили профилактические беседы с гражданами. Всю информацию стражи порядка передали в охотнадзор для принятия мер по защите граждан от животных.

«Появление медведей зафиксировано в СНТ “Дорожник-2” с. Овсянка, СНТ “Манская гора”, СНТ “Жарки” на манской горе, СНТ “Мебельщик” в районе “тещиного языка”, СНТ “Судоподьемник”, на дачных участках за р. Листвянка, возле кафе “Вояж” за мостом в районе ГЭС, возле кафе “Бирюса” на 86 км а/д М-54, в районе кафе “Изумруд” на 45 км а/д Р-257», — говорится в сообщении полиции.