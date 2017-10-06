В Ростове-на-Дону жители Театрального спуска отстраивают дома после пожара

По данным администрации, около 150 пострадавших остаются во временном жилье, остальные живут у знакомых и родственников.
Корреспондент РИА Новости прошел по практически уничтоженному огнем району Театрального спуска и пообщался с жителями, которые хотят восстановить свои дома.
Жизнь остановилась
Театральный спуск стал печально известен на всю Россию 21 августа в связи с одним из крупнейших пожаров в
Сегодня, через полтора месяца после пожара, во многих домах Театрального спуска чаще можно встретить кошек и собак — домашних, брошенных после пожара или изначально бездомных, теперь сказать сложно, так как домов в том районе практически не осталось.
Пострадавшие от пожара строения больше напоминают найденные археологами остатки средневекового города — неровные, грубые очертания кирпичных коробок домов, разбросанные всюду разбитые и обгоревшие доски и кирпичи, встречающиеся почти на каждом шагу предметы быта. Сгоревшие игрушки и разбитая электроника помогают идентифицировать дату ЧП. От деревянных домов остались только фундаменты.
В некоторых места по периметру пожара все еще можно встретить небольшие ограждения, но пропускного режима «только для жителей Театрального спуска» уже нет. Со стороны МФЦ, где погорельцам оказывают правовую помощь, рядом с ограждением можно увидеть двух полицейских, а в зоне возникновения пожара друг напротив друга на земле стоят два стула — два человека в казачьей форме и гражданской одежде помогают приглядывать за территорией.
Приходим почти каждый день
Жительница переулка Чувашского Елена Санина набирает из уличной колонки воду в банки и пятилитровые бутылки. На предположение, что в гостинице, где ее временно поселили, не хватает воды, отрицательно качает головой.
«Мы с сестрой приходим сюда почти каждый день, поливаем растения и виноград. Для этого набираем воду», — рассказала Санина.
При взгляде на дом жительниц Театрального спуска трудно поверить, что в пожаре уцелели
«Три года назад нас уже поджигали. Мы заменили проводку, туалет, крышу, забор. Заключение было, что поджог, но никого не поймали», — рассказывает она.
Елена Санина добавляет, что ее сын пострадал во время недавнего пожара. «Обгорел. Сейчас его выписали из одной больницы и положили в другую», — говорит она.
«Все уже разобрали»
В том же переулке, но чуть ближе к Дону 64-летний местный житель разгребает завалы сгоревших строений. Мужчина перечисляет, какие объекты у него сгорели, и показывает на практически голые фундаменты.
«Здесь был обложенный кирпичом дом, тут рядом с ним был флигель, тоже обложенный. Также были деревянные сарай и душевая. Я приезжаю сюда иногда, поглядываю — то ключи откопаю, то гайки, то пассатижи. Кирпича не вижу, уже растянули, как говорится… Чего тут разбирать, тут уже разобрали все, что могли», — говорит мужчина.
Он рассказывает, что в доме и флигеле проживали девять человек — его гражданская жена и семьи двух ее дочерей. Сейчас они подали заявление на получение жилищного сертификата.
«Поставлю палатки и буду жить»
Жительница Нижнебульварной улицы Надежда Курганская со своим 16-летним внуком убирает золу, сгоревшие доски и кирпичи из своего дома. До пожара здесь проживала семья из семи человек, сейчас они расселены в гостиницах. Ростовчанка твердо настроена восстанавливать жилье и уже в скором времени вернуться в свой дом, где прожила 35 лет.
Огонь не смог уничтожить только кирпичную коробку дома, однако в отличие от большинства строений, внутри жилища Надежды Курганской практически не осталось следов пожара. В кухне Надежда уже успела поставить новые пластиковые окна.
«Мне не нужен жилищный сертификат, я хочу на этой земле жить. Мне говорят в МФЦ, что мне никто не разрешит восстанавливать дом, а я и спрашивать не буду. Это моя земля, и я не разрешу дом сносить. Что я с сертификатом буду делать? В новостройке можно только голую коробку купить. Мне сказали в МФЦ, что денег на восстановление дома не дадут», — рассказывает она.
По ее словам, родственники опасаются, что после восстановления дома возникнет новый пожар. Но Курганская даже в этом случае не собирается продавать землю: «Если придется, поставлю палатки на земле и буду здесь жить».
«В штабе говорят, что нет смысла восстанавливать, якобы все равно у вас эту землю заберут. Говорят, что дом будет угрожать другим строениям. Мы сделаем так, что он никуда не упадет. Мы с улицы обложим кирпичом, поставим окна, глухую стенку подправим, будем делать отделку. Я один раз пыталась здесь переночевать, но пошел дождь, я внука целлофаном ночью укрывала. Поняла, что сначала надо сделать крышу. Сделаем крышу, внутреннюю отделку, а после будем здесь жить и дом восстанавливать», — рассказывает она.
Желающих ремонтировать мало
По соседству с домом Надежды Курганской слышны звуки болгарки и шуруповерта. Рабочая бригада ремонтирует крышу двухэтажного частного дома. На первый взгляд, дом не сильно пострадал от пожара — краска на стенах лишь местами почернела от огня.
Правда, желающих ремонтировать дома в зоне пожара очень мало. В основном огонь уничтожил не только внутреннюю отделку домов, но и стены. Так, от двух двухэтажных многоквартирных домов остались лишь фасады. Рабочие разбирают завалы и спиливают деревья, затем мусор увозит КамАЗ. По словам рабочих, они выполняют заказ администрации города.
По информации администрации, непригодными для проживания признаны 75 адресов (163 объекта), получившие повреждения в результате пожара. Сообщается, что большинство граждан дали предварительное согласие на снос недвижимости за счет средств бюджета города. В настоящее время оформляются письменные согласия собственников на снос аварийных строений. Вопрос о судьбе земельных участков жителей будет решаться позже и отдельными нормативными актами.
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По факту пожара возбуждены два уголовных дела: по факту умышленного уничтожения или повреждения имущества, а также о ненадлежащем исполнении обязанностей должностными лицами, которые были обязаны обеспечивать пожарную безопасность. Конкретных фигурантов уголовных дел пока нет.