Агрессивное шоу на борту самолета во Владивосток устроил дебошир
На борту рейса сообщением «Петропавловск-Камчатский — Владивосток» мужчина устроил представление, сообщает Deita. ru.
На борту рейса сообщением «Петропавловск-Камчатский — Владивосток» мужчина устроил представление, сообщает Deita. ru.
Как выяснилось, 37-летний житель Камчатского края вступил в конфликт с бортпроводником. Гражданин не хотел садиться на свое место, бегал по салону и в итоге закрылся в туалете. На просьбы бортпроводников покинуть помещение, мужчина не реагировал.
Также дебошир повредил оборудование, а затем обматерил бортпроводников.
Во Владивостоке мужчину задержали и проверили на состояние алкогольного и наркотического опьянения. Сумма ущерба, причиненного авиакомпании, устанавливается, сообщает транспортная полиция ДВФО.
Михаил Грач.