Агрессивное шоу на борту самолета во Владивосток устроил дебошир

Как выяснилось, 37-летний житель Камчатского края вступил в конфликт с бортпроводником. Гражданин не хотел садиться на свое место, бегал по салону и в итоге закрылся в туалете. На просьбы бортпроводников покинуть помещение, мужчина не реагировал.