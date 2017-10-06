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06:55 (мск), источник: ДЕЙТА

Агрессивное шоу на борту самолета во Владивосток устроил дебошир

На борту рейса сообщением «Петропавловск-Камчатский — Владивосток» мужчина устроил представление, сообщает Deita. ru.

Источник: ДЕЙТА

Как выяснилось, 37-летний житель Камчатского края вступил в конфликт с бортпроводником. Гражданин не хотел садиться на свое место, бегал по салону и в итоге закрылся в туалете. На просьбы бортпроводников покинуть помещение, мужчина не реагировал.

Также дебошир повредил оборудование, а затем обматерил бортпроводников.

Во Владивостоке мужчину задержали и проверили на состояние алкогольного и наркотического опьянения. Сумма ущерба, причиненного авиакомпании, устанавливается, сообщает транспортная полиция ДВФО.

Михаил Грач.

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