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08:19 (мск), источник: Вести - Новосибирск

Мужчина пострадал в массовом ночном ДТП на Мочищенском шоссе

«Тойота» врезалась во встречный «Субару», пострадавший получил перелом, рассказали в ГИБДД.

Мужчина пострадал в массовом ночном ДТП на Мочищенском шоссе, об этом сообщает отдел пропаганды ГИБДД по Новосибирску.

Авария произошла накануне вечером в 22:35 неподалёку от улицы Ереванской. Автомобиль «Тойота Ранкс» выехал на встречную полосу и врезался в «Субару», после этого «Субару» врезался в еще одну «Тойоту».

По сообщениям очевидцев в сообществе новосибирской службы эвакуации «АСТ-54», после столкновения «Субару» загорелся.

Пострадал один человек — водитель автомобиля «Тойота Ранкс», он получил переломом грудины и ушибами доставлен в больницу.

Причины и обстоятельства ДТП устанавливаются.

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