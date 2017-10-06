Мужчина пострадал в массовом ночном ДТП на Мочищенском шоссе, об этом сообщает отдел пропаганды ГИБДД по Новосибирску.

Авария произошла накануне вечером в 22:35 неподалёку от улицы Ереванской. Автомобиль «Тойота Ранкс» выехал на встречную полосу и врезался в «Субару», после этого «Субару» врезался в еще одну «Тойоту».

По сообщениям очевидцев в сообществе новосибирской службы эвакуации «АСТ-54», после столкновения «Субару» загорелся.

Пострадал один человек — водитель автомобиля «Тойота Ранкс», он получил переломом грудины и ушибами доставлен в больницу.