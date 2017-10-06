Под Уфой произошла авария с участием трех машин: есть пострадавшая

По предварительным данным, автоледи за рулем «Ниссан» начала обгонять попутные вазовские легковушки. В это же время водитель «пятерки», не заметил, что следовавшая за ним машина выполняет обгон, и тоже выехал на встречку, чтобы обогнать. Водитель иномарки во избежание столкновения, перестроилась еще левее и зацепила обочину, машину занесло, и она протаранила заднюю часть ВАЗа пятнадцатой модели. От удара последний автомобиль слетел с дороги и перевернулся.