Под Уфой произошла авария с участием трех машин: есть пострадавшая
Одна из легковушек перевернулась.
Одна из легковушек перевернулась.
Серьезная авария произошла ранним утром сегодня, 6 октября, на выезде с поселка Иглино в сторону Шакши.
По предварительным данным, автоледи за рулем «Ниссан» начала обгонять попутные вазовские легковушки. В это же время водитель «пятерки», не заметил, что следовавшая за ним машина выполняет обгон, и тоже выехал на встречку, чтобы обогнать. Водитель иномарки во избежание столкновения, перестроилась еще левее и зацепила обочину, машину занесло, и она протаранила заднюю часть ВАЗа пятнадцатой модели. От удара последний автомобиль слетел с дороги и перевернулся.
Как сообщили в отделе ГИБДД, за рулем ВАЗ-2114 была девушка. Она получила телесные повреждения.
— Неравнодушный водитель «Рено», проезжавший мимо, остановился и повез девушку в больницу, — отметили очевидцы в группе «БашДТП».
На месте работают сотрудники полиции. Выясняются обстоятельства ДТП.