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07:17 (мск), источник: ТАСС

СК подтверждает гибель 17 человек в ДТП с автобусом и поездом во Владимирской области

Количество пострадавших уточняется.

Источник: МЧС России по Владимирской области

МОСКВА, 6 октября. /ТАСС/. Жертвами столкновения пассажирского автобуса и поезда во Владимирской области по меньшей мере стали 17 человек. Об этом ТАСС сообщила представитель Московского межрегионального следственного управления на транспорте СК РФ Елена Марковская.

В результате столкновения погибли не менее 17 человек.
Елена Марковская
Представитель Московского межрегионального следственного управления на транспорте СК РФ

Ранее в экстренных службах сообщали о гибели 14 человек.

По данным СК, около 03:30 мск в Петушинском районе Владимирской области на железнодорожном переезде произошло столкновение пассажирского автобуса и поезда сообщением Санкт-Петербург — Нижний Новгород.

Источник: МЧС России по Владимирской области

«По данному факту начата доследственная проверка. На месте происшествия работает следственно — оперативная группа», — сказала Марковская.

При этом, по данным департамента здравоохранения Владимирской области, число погибших в ДТП составляет 19 человек.

«19 погибших, по последним данным, и 34 живых. Все живые размещены в пункте временного размещения, где с ними работают врачи, им предоставлено питание, оказывается психологическая помощь. Кроме того, идет опознание тел», — сообщил директор департамента здравоохранения администрации Владимирской области Александр Кирюхин.

В пресс-службе регионального управления МЧС ТАСС ранее сообщили, что пункт временного размещения для пассажиров автобуса развернут в Доме культуры в городе Покров Владимирской области.

«Пункт временного размещения создан в ДК для пассажиров автобуса. На месте ДТП работают 52 человека, 19 единиц техники, бригада скорой помощи. Вся необходимая помощь пострадавшим оказывается», — сообщили в пресс-службе.

1 комментарийк этой статье
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Комментарии1
Комментарии
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Несмотря на меры, принимаемые ГИБДД, число летальных исходов в результате ДТП в РФ не сокращается, а только увеличивается. Соболезнования и сочувствие...
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