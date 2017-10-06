СК подтверждает гибель 17 человек в ДТП с автобусом и поездом во Владимирской области
Количество пострадавших уточняется.
Количество пострадавших уточняется.
МОСКВА, 6 октября. /ТАСС/. Жертвами столкновения пассажирского автобуса и поезда во Владимирской области по меньшей мере стали 17 человек. Об этом ТАСС сообщила представитель Московского межрегионального следственного управления на транспорте СК РФ Елена Марковская.
В результате столкновения погибли не менее 17 человек.
Ранее в экстренных службах сообщали о гибели 14 человек.
По данным СК, около 03:30 мск в Петушинском районе Владимирской области на железнодорожном переезде произошло столкновение пассажирского автобуса и поезда сообщением
«По данному факту начата доследственная проверка. На месте происшествия работает следственно — оперативная группа», — сказала Марковская.
«19 погибших, по последним данным, и 34 живых. Все живые размещены в пункте временного размещения, где с ними работают врачи, им предоставлено питание, оказывается психологическая помощь. Кроме того, идет опознание тел», — сообщил директор департамента здравоохранения администрации Владимирской области Александр Кирюхин.
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«Пункт временного размещения создан в ДК для пассажиров автобуса. На месте ДТП работают 52 человека, 19 единиц техники, бригада скорой помощи. Вся необходимая помощь пострадавшим оказывается», — сообщили в