СК подтверждает гибель 17 человек в ДТП с автобусом и поездом во Владимирской области

Источник: МЧС России по Владимирской области

МОСКВА, 6 октября. /ТАСС/. Жертвами столкновения пассажирского автобуса и поезда во Владимирской области по меньшей мере стали 17 человек. Об этом ТАСС сообщила представитель Московского межрегионального следственного управления на транспорте СК РФ Елена Марковская.

В результате столкновения погибли не менее 17 человек. Елена Марковская Представитель Московского межрегионального следственного управления на транспорте СК РФ

Ранее в экстренных службах сообщали о гибели 14 человек.

По данным СК, около 03:30 мск в Петушинском районе Владимирской области на железнодорожном переезде произошло столкновение пассажирского автобуса и поезда сообщением Санкт-Петербург — Нижний Новгород.

Источник: МЧС России по Владимирской области

«По данному факту начата доследственная проверка. На месте происшествия работает следственно — оперативная группа», — сказала Марковская.

При этом, по данным департамента здравоохранения Владимирской области, число погибших в ДТП составляет 19 человек.

«19 погибших, по последним данным, и 34 живых. Все живые размещены в пункте временного размещения, где с ними работают врачи, им предоставлено питание, оказывается психологическая помощь. Кроме того, идет опознание тел», — сообщил директор департамента здравоохранения администрации Владимирской области Александр Кирюхин.

В пресс-службе регионального управления МЧС ТАСС ранее сообщили, что пункт временного размещения для пассажиров автобуса развернут в Доме культуры в городе Покров Владимирской области.