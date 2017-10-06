Двое омичей погибли на трассе Челябинск-Новосибирск

Двое омичей погибли на расе Челябинск-Новосибирск. Об этом сообщает пресс-служба УМВД России по Омской области.

ДТП произошло сегодня, 6 октября. Сообщение об аварии поступило в дежурную часть ГИБДД около 6.15.

Предварительно установлено, что 31-летний водитель автомобиля ВАЗ-2106, двигаясь по автодороге Челябинск-Новосибирск со стороны ул. Машиностроительная в направлении ул. Воровского, в районе 648 километра не справился с управлением и наехал на препятствие.

В результате ДТП две 36-летние женщины скончались на месте ДТП до приезда скорой медицинской помощи, водитель и пассажир, 34-летняя женщина, доставлены в больницу.