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07:24 (мск), источник: РИА Новости

Попавший в ДТП под Владимиром автобус вез жителей Узбекистана

БРЯНСК, 6 окт — РИА Новости. Автобус с казахскими номерами, попавший в ДТП с поездом под Владимиром, вез жителей Узбекистана, заявила РИА Новости пресс-секретарь владимирского губернатора Рита Шляхова.

Источник: РИА Новости

В ночь на пятницу автобус и поезд столкнулись на железнодорожном переезде во Владимирской области. По последним данным, погибли 17 человек.

По информации МВД, автобус выехал на переезд на красный свет. В региональном ГУ МЧС сообщили, что автобус был с казахстанскими номерами.

«В автобусе с казахскими номерами ехали жители Узбекистана», — сообщила Шляхова агентству.

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