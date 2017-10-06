Под покровом ночи преступники в масках украли из банкомата в сельсовете 2 миллиона
Поисками злоумышленников занимаются полицейские сразу четырех районов Красноярского края.
Поисками злоумышленников занимаются полицейские сразу четырех районов Красноярского края.
В Богучанском районе трое злоумышленников похитили из банкомата 2 миллиона рублей, сообщили в
Нападению подвергся банкомат, установленный в здании администрации сельского совета. Трое мужчин в камуфляжной форме и масках связали двоих охранников, взломали банкомат и похитили из него деньги.
Задержать их пока не удалось.
«На поиск злоумышленников ориентированы наружные наряды полиции Богучанского, Абанского, Канского, Рыбинского районов, разыскиваются возможные свидетели преступления, проводится подворный обход с целью установления возможных очевидцев, проверяются лица, ранее судимые за аналогичные преступления», — рассказали в полиции.