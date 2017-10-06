Под покровом ночи преступники в масках украли из банкомата в сельсовете 2 миллиона

В Богучанском районе трое злоумышленников похитили из банкомата 2 миллиона рублей, сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Красноярскому краю. Инцидент произошел в деревне Осиновый Мыс в ночь с 4 на 5 октября.

Нападению подвергся банкомат, установленный в здании администрации сельского совета. Трое мужчин в камуфляжной форме и масках связали двоих охранников, взломали банкомат и похитили из него деньги.

Задержать их пока не удалось.