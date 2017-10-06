Многодетная семья из Иркутской области похитила 1 млн рублей у 15-ти жителей России
Суд приговорил супружескую пару к 5 годам лишения свободы условно.
Суд приговорил супружескую пару к 5 годам лишения свободы условно.
Многодетная пара из
В суде установлено, что в период с 27 февраля 2014 года по 12 января 2016 года подсудимые, имея на иждивении шестерых детей, решили заработать. Для этого супруга разместила в интернете объявление от имени сотрудника банка о предоставлении
В этой истории и у главы семейства была своя роль, он приобретал
Представитель банка и прокурор не согласились с наказанием и подали апелляционные жалобы в Иркутский областной суд. Но приговор городского суда оставлен без изменения.