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07:27 (мск), источник: IrkutskMedia.ru

Многодетная семья из Иркутской области похитила 1 млн рублей у 15-ти жителей России

Суд приговорил супружескую пару к 5 годам лишения свободы условно.

Многодетная пара из Усолье-Сибирского Иркутской области похитила у 15-ти жителей России свыше 1 млн рублей. По данным правоохранительных органов, супруга звонила пострадавшим и представлялась сотрудником банка, а муж покупал сим-карты зарегистрированные на других людей. Суд назначил обвиняемым наказание в виде 5 лет лишения свободы — условно с испытательным сроком 4 года каждому, сообщает ИА IrkutskMedia со ссылкой на городской суд.

В суде установлено, что в период с 27 февраля 2014 года по 12 января 2016 года подсудимые, имея на иждивении шестерых детей, решили заработать. Для этого супруга разместила в интернете объявление от имени сотрудника банка о предоставлении онлайн-кредита на выгодных условиях. Пострадавшие сообщали женщине конфиденциальные данные, и таким образом семейная пара похищала средства.

В этой истории и у главы семейства была своя роль, он приобретал сим-карты различных операторов сотовой связи, зарегистрированных на сторонних лиц; телефонные аппараты, а также множество банковских карт, зарегистрированных на других людей.

Представитель банка и прокурор не согласились с наказанием и подали апелляционные жалобы в Иркутский областной суд. Но приговор городского суда оставлен без изменения.

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