Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Полина Максимова сменила образ ради роли: первые фото со съемок
5 признаков того, что у вас нарушено пищевое поведение
У Караченцова обнаружили неоперабельную опухоль
Кто убивает российских офицеров в Сирии
Захарова назвала число погибших россиян в авиакатастрофе в Африке
ФСБ России: организатор терактов Доку Умаров умер от отравления Источники в спецслужбах назвали причины смерти главаря террористов
Из-за «Прямого эфира» с Малаховым на ВГТРК подали в суд
Джулия Робертс повторила свои главные роли в 10-минутном ролике
Самая красивая Lada: первое видео серийной машины (онлайн)
У Toyota RAV4 появилась «версия для экономных»
Нижнее белье для женщин-военных ВСУ рассмешило соцсети – СМИ
Боевик ИГ об обещанной защите США на заводе Табия
Ирина Шейк заставила Ксению Собчак комплексовать
Девушки-винишко: новая субкультура набирает популярность (фото
Стройная и счастливая: Галкин показал редкое фото жены - СМИ
США не могут сбить ракеты КНДР: Мнение эксперта
ФСБ раскрыла похищавшую федеральные земли банду
Богачи перестали покупать жилье на Рублевке
Фоторепортажи
20Референдум в Каталонии
18Ребятам о зайчатах
07:25 (мск), источник: ДЕЙТА

Купить авто из Японии у приморца не получилось

В полицию Владивостока за помощью обратился мужчина и сообщил, что пострадал от действий мошенников. Как стало известно корреспонденту ЭПИ «Deita. ru», мужчина пояснил, что на одном из сайтов нашел объявление о продаже грузовых машин и спецтехники из Японии с доставкой.

Мужчину заинтересовала выгодная стоимость, поэтому он связался с продавцом компании и заключил сделку. По условиям договора он перевел задаток в сумме 200 тысяч рублей за грузовик и стал ждать прихода машины.

Однако, спустя время ему никто не позвонил. Когда мужчина выяснил, что никакой машины вообще нет, то попросил вернуть деньги, но ему под различными предлогами в этом было отказано.

Поняв, что его просто обманывают, потративший впустую деньги приморец обратился за помощью в полицию. Мужчина показал расчетный счет, куда он переводил деньги, а также указанный в объявлении адрес фирмы.

По факту мошеннических действий начата проверка.

Игорь Бегунов.

Комментариик этой статье
Доступ к комментариям всего от 59 рублей
Оплатить подписку
Оплатить подписку
Комментарии
Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
Правила размещения комментариев
Правила размещения комментариев
Пока ни одного комментария, будьте первым!
Комментировать
Жителей и гостей Владивостока просят быть осторожными
СК: 17 человек погибли в ДТП с поездом во Владимирской области
ФСБ выяснила, кто «минировал» здания по всей России
Минобороны РФ: ИГ контролирует менее 10% территории Сирии
Трамп объявил «о затишье перед бурей» после совещания с военными
Стали известны еще два участника ЧМ-2018 в России
Киев оценил возможные потери при силовом сценарии в Донбассе
Маршруты «ВИМ-Авиа» частично передадут другим перевозчикам
Спорт
Сборная Германии досрочно пробилась на ЧМ-2018 Немецкие футболисты обыграли команду Северной Ирландии в гостевом матче квалификации и теперь будут пытаться защитить титул в России
Авто
Toyota показала седан, о котором будут мечтать чиновники Японская марка рассекретила новое поколение представительского седана Toyota Century
Hi-Tech
Спутники NASA получили первые фото гигантского айсберга в два раза больше Москвы Огромная глыба льда движется на север, постепенно распадаясь на части
Кино
Из-за «Прямого эфира» с Малаховым на ВГТРК подали в суд На телеканале пока не комментируют поданный против него иск
Недвижимость
В Петербурге удесятерят налог на имущество
8 «нет», которые можно сказать дизайнеру интерьера
Назван самый застраиваемый район Петербурга
Эксперты оценили стоимость жилья Улюкаева
Леди
Девушки-винишко: новая субкультура набирает популярность (фото) Мечтательные и наивные «ванильки» — вчерашний день. Сейчас популярность набирает новый тренд — девушки-«винишко». Рассказываем, кто это такие.
Дети
Марина Зудина сделала аборт, будучи беременной от Олега Табакова В молодости актриса не была готова к материнству.
Все о ремонте
8 «нет», которые можно сказать дизайнеру интерьера
Как правильно подготовить дачу к зиме
10 советов по хранению в малогабаритке от архитектора
Как обустроить санузел площадью меньше 4-х квадратов
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь