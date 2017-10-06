Купить авто из Японии у приморца не получилось

Мужчину заинтересовала выгодная стоимость, поэтому он связался с продавцом компании и заключил сделку. По условиям договора он перевел задаток в сумме 200 тысяч рублей за грузовик и стал ждать прихода машины.

Однако, спустя время ему никто не позвонил. Когда мужчина выяснил, что никакой машины вообще нет, то попросил вернуть деньги, но ему под различными предлогами в этом было отказано.

Поняв, что его просто обманывают, потративший впустую деньги приморец обратился за помощью в полицию. Мужчина показал расчетный счет, куда он переводил деньги, а также указанный в объявлении адрес фирмы.

По факту мошеннических действий начата проверка.