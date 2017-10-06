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07:36 (мск), источник: Вести - Пермь

Экс-руководитель краевого МФЦ полностью признал свою вину

Экс-руководителя краевого управления МФЦ обвиняют в хищении бюджетных средств на сумму более 5 миллионов рублей.

Источник: Вести - Пермь

В Ленинском районном суде прошло первое заседание по делу Дмитрия Дымбрылова, экс-руководителя Краевого управления МФЦ, которого обвиняют в хищении бюджетных средств на сумму более 5 миллионов рублей.

Бывшего руководителя краевого многофункционального центра обвиняют сразу по двум статьям — мошенничество, совершенное организованной группой, и присвоение и растрата в крупном размере, совершенные с использованием служебного положения.

Схему вывода средств преступники применили трижды: при ремонтах помещений под МФЦ в Краснокамске, Добрянке и Перми. В своем выступлении Дмитрий Дымбрылов полностью признал свою вину.

В начале июля условный срок — три года — уже получил Иван Овчинников. В его обязанности входило искать подрядчиков, которые в сжатые сроки могли бы сделать ремонт в помещениях. При этом в отчетных документах были завышены объемы стройки и тем самым причинен ущерб бюджету в размере более пяти млн рублей.

Уголовное дело над другими фигурантами, в числе которых экс-министр связи края Евгений Балуев и Наталья Гладкова, выделено в отдельное производство.

Сам судебный процесс долгим не будет, поскольку главный его фигурант полностью признал свою вину. Так что в самое ближайшее время может прозвучать приговор.

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