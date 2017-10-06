Уралец получил реальный срок за повторную пьяную езду
В Ревде за повторную пьяную езду мужчине назначили восемь месяцев лишения свободы в колонии строгого режима, сообщает
В Ревде за повторную пьяную езду мужчине назначили восемь месяцев лишения свободы в колонии строгого режима, сообщает
По данным ведомства, нарушитель и ранее привлекался к административной ответственности по той же причине, но его это не остановило вновь сесть за руль в пьяном виде.
В июле этого года мужчина повторно был задержан сотрудниками ГАИ, и на этот раз, на него было заведено уголовное дело.
По решению суда нарушителю было назначено наказание в виде восьми месяцев лишения свободы в колонии строгого режима. Кроме того, его лишили права управления автомобилем на три года.