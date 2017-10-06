Уралец получил реальный срок за повторную пьяную езду

По данным ведомства, нарушитель и ранее привлекался к административной ответственности по той же причине, но его это не остановило вновь сесть за руль в пьяном виде.

В июле этого года мужчина повторно был задержан сотрудниками ГАИ, и на этот раз, на него было заведено уголовное дело.