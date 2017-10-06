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08:03 (мск), источник: dostup1.ru

Председатель совета директоров завода арестован за махинации на 50 млн рублей в Челябинске

У учредителя предприятия прошли обыски. Расследование продолжается.

Суд арестовал председателя совета директоров ОАО «Некк» Алексея Оттена — челябинское предприятие в течение нескольких лет получало незаконные возмещения НДС, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ».

В четверг, 5 октября, Центральный райсуд Челябинска удовлетворил ходатайство следствия о заключении под стражу одного из основных учредителей ОАО «Некк» Алексея Оттена. По версии правоохранителей, предприятие на протяжении нескольких лет получало незаконное возмещение НДС, имитируя закупку сырья через фирмы, которые оказались «однодневками». Ущерб государству от махинаций превышает 50 млн рублей.

Напомним, 4 октября УФСБ по Челябинской области совместно с сотрудниками ГУ МВД проводит обыски у Оттена. Его коллега — исполнительный директор ОАО «Некк» Дмитрий Нуждин был задержан в июне 2017 года, однако его отпустили. Расследование дела по части 4 статьи 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере) продолжается.

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