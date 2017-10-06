Председатель совета директоров завода арестован за махинации на 50 млн рублей в Челябинске

В четверг, 5 октября, Центральный райсуд Челябинска удовлетворил ходатайство следствия о заключении под стражу одного из основных учредителей ОАО «Некк» Алексея Оттена. По версии правоохранителей, предприятие на протяжении нескольких лет получало незаконное возмещение НДС, имитируя закупку сырья через фирмы, которые оказались «однодневками». Ущерб государству от махинаций превышает 50 млн рублей.