В столице 50-летнюю женщину сбила на пешеходном переходе 186 маршрутка

Пострадавшую в тяжелом состоянии доставили в Институт скорой помощи.



По словам очевидцев, женщина переходила дорогу по пешеходному переходу. «Услышал удар сзади. Водитель ехал навстречу, затем произошло столкновение».



Водитель микроавтобуса утверждает, что скорости не превышал, и что в момент удара женщина не была на зебре.



«Я повернул, посмотрел направо-налево, никого не было, проехал зебру, и после этого услышал удар».



Водителю микроавтобуса грозит уголовное дело.