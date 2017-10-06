В столице 50-летнюю женщину сбила на пешеходном переходе 186 маршрутка
50-летнюю женщину сбил на пешеходном переходе 186 микроавтобус. Авария произошла минувшим вечером на перекрестке улиц Матеевича и Измаильской.
50-летнюю женщину сбил на пешеходном переходе 186 микроавтобус. Авария произошла минувшим вечером на перекрестке улиц Матеевича и Измаильской.
Пострадавшую в тяжелом состоянии доставили в Институт скорой помощи.
По словам очевидцев, женщина переходила дорогу по пешеходному переходу. «Услышал удар сзади. Водитель ехал навстречу, затем произошло столкновение».
Водитель микроавтобуса утверждает, что скорости не превышал, и что в момент удара женщина не была на зебре.
«Я повернул, посмотрел
Водителю микроавтобуса грозит уголовное дело.