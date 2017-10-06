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08:29 (мск), источник: Publika.md

В столице 50-летнюю женщину сбила на пешеходном переходе 186 маршрутка

50-летнюю женщину сбил на пешеходном переходе 186 микроавтобус. Авария произошла минувшим вечером на перекрестке улиц Матеевича и Измаильской.

Источник: Publika.md

Пострадавшую в тяжелом состоянии доставили в Институт скорой помощи.

По словам очевидцев, женщина переходила дорогу по пешеходному переходу. «Услышал удар сзади. Водитель ехал навстречу, затем произошло столкновение».

Водитель микроавтобуса утверждает, что скорости не превышал, и что в момент удара женщина не была на зебре.

«Я повернул, посмотрел направо-налево, никого не было, проехал зебру, и после этого услышал удар».

Водителю микроавтобуса грозит уголовное дело.

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