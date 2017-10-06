Во Владивостоке закрыли детский сад из-за вспышки кишечной инфекции
Санитарные условия в учреждении уже давно вызывали тревогу.
Санитарные условия в учреждении уже давно вызывали тревогу.
Во Владивостоке
В приморской столице временно приостановил работу детский сад № 18 «Маша и медведь», расположенный на Уткинской улице. Специалисты Роспотребнадзора закрыли учреждение в конце прошлой недели. Причиной для этого стала вспышка кишечной инфекции: заболевание появилось сразу у трёх воспитанников детсада. После этого ситуацией занялись работники надзорного ведомства. Как оказалось, водопроводная вода в садике не соответствует санитарным нормам. В ней обнаружили кишечную палочку.
Чтобы заразу не подцепили остальные дети (в «Машу и медведь» ходит 130 ребят), сотрудники Роспотребнадзора закрыли детсад — до тех пор, пока проблемы с водоснабжением не решат. В
В самом детсаде ситуацию комментировать отказались. Примечательно, что об антисанитарных условиях в данном учреждении приморские СМИ сообщали ещё зимой — тогда там даже прошла прокурорская проверка. По всей видимости, к
Подобные происшествия — не редкость для Приморья. РИА «Восток-Медиа» ранее писало о вспышке ротавируса, которая произошла в детском лагере «Седанка». Кроме приморских, в санатории отдыхали и приехавшие с Камчатки сироты. За ними позже вылетели уполномоченные сотрудники и представители, чтобы забрать домой.