Во Владивостоке закрыли детский сад из-за вспышки кишечной инфекции

Во Владивостоке из-за вспышки кишечной инфекции закрыли детский сад, сообщает РИА «Восток-Медиа». Опасные бактерии специалисты обнаружили в водопроводной воде.

В приморской столице временно приостановил работу детский сад № 18 «Маша и медведь», расположенный на Уткинской улице. Специалисты Роспотребнадзора закрыли учреждение в конце прошлой недели. Причиной для этого стала вспышка кишечной инфекции: заболевание появилось сразу у трёх воспитанников детсада. После этого ситуацией занялись работники надзорного ведомства. Как оказалось, водопроводная вода в садике не соответствует санитарным нормам. В ней обнаружили кишечную палочку.

Чтобы заразу не подцепили остальные дети (в «Машу и медведь» ходит 130 ребят), сотрудники Роспотребнадзора закрыли детсад — до тех пор, пока проблемы с водоснабжением не решат. В пресс-службе ведомства сообщили, что пока в отношении детсада действует временный запрет на работу. Между тем, в скором времени Ленинский районный суд должен рассмотреть решение о приостановлении деятельности садика. Все необходимые документы туда уже передали.

В самом детсаде ситуацию комментировать отказались. Примечательно, что об антисанитарных условиях в данном учреждении приморские СМИ сообщали ещё зимой — тогда там даже прошла прокурорская проверка. По всей видимости, к каким-то результатам она не привела.