Мужчина упал на рельсы в метро Екатеринбурга

Как сообщили в городском УМВД, инцидент на станции «Чкаловская» было зафиксировано 6 октября в 07:15. На рельсы упал мужчина 1977 года рождения.

Работники метрополитена помогли ему выбраться на перрон, серьезных травм он не получил. «Со слов самого мужчины, ему неожиданно стало плохо: закружилась голова, потемнело в глазах, он потерял равновесие и упал», — уточнили в полиции.