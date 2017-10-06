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08:40 (мск), источник: ЕАН

Мужчина упал на рельсы в метро Екатеринбурга

В Екатеринбурге движение поездов в метро было приостановлено из-за упавшего на рельсы человека.

Как сообщили в городском УМВД, инцидент на станции «Чкаловская» было зафиксировано 6 октября в 07:15. На рельсы упал мужчина 1977 года рождения.

Работники метрополитена помогли ему выбраться на перрон, серьезных травм он не получил. «Со слов самого мужчины, ему неожиданно стало плохо: закружилась голова, потемнело в глазах, он потерял равновесие и упал», — уточнили в полиции.

В связи с инцидентом движение поездов было приостановлено на 15 минут.

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