Куратора «Синего кита» обследуют на вменяемость
ЕТКУЛЬ, 6 октября, ФедералПресс. Еткульский райсуд продлил срок ареста куратору «Синего кита» Илье Сидорову, которого обвиняют в доведении школьницы до самоубийства. Он останется в СИЗО до 5 ноября.
ЕТКУЛЬ, 6 октября, ФедералПресс. Еткульский райсуд продлил срок ареста куратору «Синего кита» Илье Сидорову, которого обвиняют в доведении школьницы до самоубийства. Он останется в СИЗО до 5 ноября.
«Следствие еще не закончено, и суд посчитал, что на данный момент оснований для изменения меры пресечения оснований нет. Работа идет», — прокомментировал прокурор Еткульского района Сергей Парфенюк.
Сидорову предстоит пройти обследование на вменяемость.
«ФедералПресс» напоминает, что куратора «Синего кита» задержали в Москве и привезли на Южный Урал в начале июня. Против него возбудили уголовное дело о доведении до самоубийства: с его подачи чуть не погибла школьница из Еткульского района. Школьница рассказывала, что Сидоров заставлял ее выполнять задания, направленные на суицид. После отказа он угрожал ей убийством родителей Однако арест не спас девочку от смерти: в конце июля ее нашли мертвой. По предварительным данным, она могла покончить с собой.