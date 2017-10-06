Куратора «Синего кита» обследуют на вменяемость

«ФедералПресс» напоминает, что куратора «Синего кита» задержали в Москве и привезли на Южный Урал в начале июня. Против него возбудили уголовное дело о доведении до самоубийства: с его подачи чуть не погибла школьница из Еткульского района. Школьница рассказывала, что Сидоров заставлял ее выполнять задания, направленные на суицид. После отказа он угрожал ей убийством родителей Однако арест не спас девочку от смерти: в конце июля ее нашли мертвой. По предварительным данным, она могла покончить с собой.