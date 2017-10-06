Здания в Челябинске «минировали» россияне из-за рубежа

Как заявил директор ФСБ Александр Бортников, звонки поступали от четырех россиян, живущих за рубежом. Бортников отметил, что у телефонных террористов есть пособники в нашей стране.

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«Поскольку они (звонившие) использовали IP-телефонию, то определить место дислокации сложно. Это признаем не только мы, но и признают наши партнеры, с которыми мы сейчас работаем», — сказал он.

Также Бортников отметил, что звонили с территории другого государства. Напомним, волна телефонного терроризма началась в стране 11 сентября. За это время в разных регионах России были эвакуированы почти 800 тысяч человек в 120 городах. Преступники «заминировали» свыше 1,9 тысячи зданий. Экономический ущерб от телефонных атак за первые дни составил более 300 миллионов рублей.