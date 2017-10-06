Здания в Челябинске «минировали» россияне из-за рубежа
ФСБ определила, откуда 5 октября поступали звонки о «минировании» зданий в нескольких городах России, в том числе Челябинске, сообщает корреспондент ГТРК «Южный Урал» со ссылкой на РИА Новости.
ФСБ определила, откуда 5 октября поступали звонки о «минировании» зданий в нескольких городах России, в том числе Челябинске, сообщает корреспондент ГТРК «Южный Урал» со ссылкой на РИА Новости.
Как заявил директор ФСБ Александр Бортников, звонки поступали от четырех россиян, живущих за рубежом. Бортников отметил, что у телефонных террористов есть пособники в нашей стране.
«Поскольку они (звонившие) использовали
Также Бортников отметил, что звонили с территории другого государства. Напомним, волна телефонного терроризма началась в стране 11 сентября. За это время в разных регионах России были эвакуированы почти 800 тысяч человек в 120 городах. Преступники «заминировали» свыше 1,9 тысячи зданий. Экономический ущерб от телефонных атак за первые дни составил более 300 миллионов рублей.
В Челябинске 4 октября помещения 165 объектов пришлось покинуть почти сотне тысяч человек, а в операции по массовой эвакуации участвовали около тысячи полицейских. Новая волна эвакуаций продолжилась и 5 октября в челябинских школах. Взрывчатку нигде не нашли.