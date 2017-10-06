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07:56 (мск), источник: Om1.ru

У «Арены Омск» леговушку «намотало» на столб

В жуткой с виду аварии никто не пострадал.

Сегодня около 7 утра на мосту имени 60-летия ВЛКСМ возле «Арены Омск» произошла серьезная авария. Отечественный автомобиль, скорее всего, «ВАЗ-2107» влетел и «намотался» на столб. От машины осталась буквально груда металла, удар пришелся на водительское место.

Тем не менее, кажущаяся на первый взгляд страшной, авария обошлась без жертв и даже без пострадавших. Водитель чудом практически не пострадал, во всяком случае, от госпитализации он отказался.

Не исключено, что водитель не справился с управлением из-за наледи на мосту и скользкой дороги. В соцсетях очевидцы утверждают, что автомобиль ехал со скоростью 40 километров в час и не превышал.

Во время загрузки произошла ошибка.

В комментариях омичи радуются тому, что водитель остался жив в «такой мясорубке». Особенно горожан повеселило то, что в разбитой машине уцелел сабвуфер.

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