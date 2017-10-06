У «Арены Омск» леговушку «намотало» на столб
В жуткой с виду аварии никто не пострадал.
В жуткой с виду аварии никто не пострадал.
Сегодня около 7 утра на мосту имени 60-летия ВЛКСМ возле «Арены Омск» произошла серьезная авария. Отечественный автомобиль, скорее всего, «ВАЗ-2107» влетел и «намотался» на столб. От машины осталась буквально груда металла, удар пришелся на водительское место.
Тем не менее, кажущаяся на первый взгляд страшной, авария обошлась без жертв и даже без пострадавших. Водитель чудом практически не пострадал, во всяком случае, от госпитализации он отказался.
Не исключено, что водитель не справился с управлением
В комментариях омичи радуются тому, что водитель остался жив в «такой мясорубке». Особенно горожан повеселило то, что в разбитой машине уцелел сабвуфер.