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08:43 (мск), источник: АиФ Самара

СОБРовцы Росгвардии пресекли деятельность организованной преступной группы

В ходе спецоперации задержана банда, занимавшаяся хищением нефтепродуктов.

Бойцы СОБРа «Омега» управления Росгвардии по Самарской области оказали силовую поддержку оперативникам регионального ГУ МВД при задержании подозреваемых в хищении нефтепродуктов, сообщает пресс-служба Приволжского округа войск национальной гвардии Российской Федерации.

Как установили правоохранители, врезка и её ввод находись в 112 метрах от нефтепровода, проходящего по территории Хворостянского района.

В результате проведенной специальной операции бойцы Росгвардии задержали четырех мужчин во время совершения незаконных действий, позже стражи правопорядка задержали предполагаемого организатора преступной группы.

Задержанных передали сотрудникам полиции для проведения дальнейших следственных действий.

По данному факту возбуждено уголовное дело.

Оружие и специальные средства сотрудниками СОБРа не применялись.

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