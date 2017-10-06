Смертельное ДТП с казахстанским автобусом прокомментировали в МИД

Источник: Tengrinews

«Согласно полученным сведениям от МЧС по Владимирской области, пассажирский автобус, марки Mercedes, регистрационный номер UDA668 регион 13, попал в крупное ДТП во Владимирской области. В результате ДТП погибли 15 человек, 5 человек госпитализированы. Всего в автобусе находилось 55 человек», — написал руководитель пресс-службы МИД РК Ануар Жайнаков на своей странице в Facebook.

Он уточнил, что пострадавшие доставлены в Петушинскую центральную районную клиническую больницу.

«В настоящее время казахстанские дипломаты в России выясняют гражданство и личности погибших и пострадавших», — написал Ануар Жайнаков.

<div id="vk_post_-134538023_11160"></div><script type="text/javascript"> (function(d, s, id) { var js, fjs = d.getElementsByTagName(s)[0]; if (d.getElementById(id)) return; js = d.createElement(s); js.id = id; js.src = "//vk.com/js/api/openapi.js?149"; fjs.parentNode.insertBefore(js, fjs); }(document, 'script', 'vk_openapi_js')); (function() { if (!window.VK || !VK.Widgets || !VK.Widgets.Post || !VK.Widgets.Post("vk_post_-134538023_11160", -134538023, 11160, 'SH1jYoyir7bM-ijmR-LFN3A-irLh')) setTimeout(arguments.callee, 50); }());</script> Во время загрузки произошла ошибка.

Напомним, в ДТП во Владимирской области, в ходе которого автобус из Казахстана и поезд столкнулись на железнодорожном переезде во Владимирской области, погибли не менее 17 человек.