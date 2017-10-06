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08:00 (мск), источник: Tengrinews

Смертельное ДТП с казахстанским автобусом прокомментировали в МИД

В Министерстве иностранных дел РК прокомментировали аварию с участием казахстанского автобуса во Владимирской области России, передает Tengrinews.kz.

Источник: Tengrinews

«Согласно полученным сведениям от МЧС по Владимирской области, пассажирский автобус, марки Mercedes, регистрационный номер UDA668 регион 13, попал в крупное ДТП во Владимирской области. В результате ДТП погибли 15 человек, 5 человек госпитализированы. Всего в автобусе находилось 55 человек», — написал руководитель пресс-службы МИД РК Ануар Жайнаков на своей странице в Facebook.

Он уточнил, что пострадавшие доставлены в Петушинскую центральную районную клиническую больницу.

«В настоящее время казахстанские дипломаты в России выясняют гражданство и личности погибших и пострадавших», — написал Ануар Жайнаков.

Во время загрузки произошла ошибка.

Напомним, в ДТП во Владимирской области, в ходе которого автобус из Казахстана и поезд столкнулись на железнодорожном переезде во Владимирской области, погибли не менее 17 человек.

Сообщается, что после аварии были госпитализированы пять человек, из которых четыре — в крайне тяжелом состоянии, а один — в легком. Среди госпитализированных двое детей, оба крайне тяжелые.

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