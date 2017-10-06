В Красноярском крае родился поросенок с двумя головами

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В поселке Сибиряк Емельяновского района родился поросенок с двумя головами и четырьмя глазами. Хозяин животного признался, что не ожидал такой аномалии.

На туловище поросенка видны большая «шишка» и опухоль. На наросте есть два отверстия, которые, по словам мужчины, являются глазами и ранее даже моргали. Однако ветеринары, осмотрев животное, отметили, что эти «глаза» зарастут в ближайшее время.

Несмотря на необычное телосложение, поросенок нормально ест и бегает с другими животными по вольеру. Хозяин признался, что о таких аномалиях у соседей по поселку он не слышал. При этом у мужчины уже происходили подобные «инциденты» — пять лет назад его собака родила щенка с тремя глазами.