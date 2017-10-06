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08:16 (мск), источник: Сибирское агентство новостей - Красноярск

В Красноярском крае родился поросенок с двумя головами

Хозяин и ветеринары выдвигают разные версии аномалии.

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В поселке Сибиряк Емельяновского района родился поросенок с двумя головами и четырьмя глазами. Хозяин животного признался, что не ожидал такой аномалии.

На туловище поросенка видны большая «шишка» и опухоль. На наросте есть два отверстия, которые, по словам мужчины, являются глазами и ранее даже моргали. Однако ветеринары, осмотрев животное, отметили, что эти «глаза» зарастут в ближайшее время.

Несмотря на необычное телосложение, поросенок нормально ест и бегает с другими животными по вольеру. Хозяин признался, что о таких аномалиях у соседей по поселку он не слышал. При этом у мужчины уже происходили подобные «инциденты» — пять лет назад его собака родила щенка с тремя глазами.

Специалисты отмечают, что поросенок мог появиться в результате травмы свиноматки — не исключено, что ее толкнули во время беременности, и два эмбриона слились в один. Хозяин, в свою очередь, считает, что на рождение двуглавой свиньи могло повлиять близкое расположение военного полигона.

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