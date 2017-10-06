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08:43 (мск), источник: УралПолит.ру

​Пешеход погиб под колесами грузовика на ЕКАД

ЕКАТЕРИНБУРГ, 6 сентября, ИА УралПолит.Ru. Водитель грузовика «Вольво» сбил пешехода на екатеринбургской кольцевой автодороге.

ДТП со смертельным исходом произошло сегодня, 6 октября, в 00:40 мин на 47-м километре ЕКАД, сообщает ГУ МВД РФ по Свердловской области.

«По предварительной информации, водитель автомобиля “Вольво” (водительский стаж составляет 19 лет), двигаясь по ЕКАД со стороны Серовского тракта в направлении Московского тракта по левой полосе, допустил наезд на мужчину-пешехода, который двигался по проезжей части», — говорится в сообщении.

Пострадавший скончался на месте, сказано в сообщении.

По данному происшествию проводится расследование.

«Во избежание подобных происшествий, обращаемся к пешеходам и напоминаем о необходимости переходить проезжую часть дороги в установленных для этого местах, предварительно убедившись в безопасности перехода», — отмечает полиция.

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