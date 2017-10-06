​Пешеход погиб под колесами грузовика на ЕКАД

ДТП со смертельным исходом произошло сегодня, 6 октября, в 00:40 мин на 47-м километре ЕКАД, сообщает ГУ МВД РФ по Свердловской области.

«По предварительной информации, водитель автомобиля “Вольво” (водительский стаж составляет 19 лет), двигаясь по ЕКАД со стороны Серовского тракта в направлении Московского тракта по левой полосе, допустил наезд на мужчину-пешехода, который двигался по проезжей части», — говорится в сообщении.

Пострадавший скончался на месте, сказано в сообщении.

По данному происшествию проводится расследование.