Пешеход погиб под колесами грузовика на ЕКАД
ЕКАТЕРИНБУРГ, 6 сентября, ИА УралПолит.Ru. Водитель грузовика «Вольво» сбил пешехода на екатеринбургской кольцевой автодороге.
ЕКАТЕРИНБУРГ, 6 сентября, ИА УралПолит.Ru. Водитель грузовика «Вольво» сбил пешехода на екатеринбургской кольцевой автодороге.
ДТП со смертельным исходом произошло сегодня, 6 октября, в 00:40 мин на 47-м километре ЕКАД, сообщает ГУ МВД РФ по Свердловской области.
«По предварительной информации, водитель автомобиля “Вольво” (водительский стаж составляет 19 лет), двигаясь по ЕКАД со стороны Серовского тракта в направлении Московского тракта по левой полосе, допустил наезд на
Пострадавший скончался на месте, сказано в сообщении.
По данному происшествию проводится расследование.
«Во избежание подобных происшествий, обращаемся к пешеходам и напоминаем о необходимости переходить проезжую часть дороги в установленных для этого местах, предварительно убедившись в безопасности перехода», — отмечает полиция.