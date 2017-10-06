Новосибирец в маске ограбил салон связи и пошел в ночной клуб
В Новосибирске раскрыто дерзкое разбойное нападение на салон сотовой связи, расположенный на улице Кропоткина, 130. В качестве трофеев грабитель забрал 22 телефона.
В Новосибирске раскрыто дерзкое разбойное нападение на салон сотовой связи, расположенный на улице Кропоткина, 130. В качестве трофеев грабитель забрал 22 телефона.
Вечером первого октября в Заельцовском районе было совершено дерзкое нападение на салон сотовой связи. В павильон на улице Кропоткина, 130 вошел мужчина в маске. Угрожая продавцу пистолетом, налетчик похитил 22 мобильных телефона.
«Накануне, благодаря грамотным и своевременным действиям таксиста и работников частной охраны ночного клуба, подозреваемый был задержан, — говорит сотрудник
Информация о происходящем поступила полицейским и сотрудникам Росгвардии. Правоохранители задержали вернувшегося в клуб посетителя, а позже обнаружили в его вещах нож, маску и муляж пистолета. В ходе обысков полицейские нашли и изъяли 13 из 22 похищенных телефонных аппаратов. В настоящее время сотрудники уголовного розыска устанавливают места сбыта похищенных гаджетов.
«Подозреваемый, ранее судимый за грабеж 27-летний новосибирец, взят под стражу, — добавила Наталья Суковатова. — Сотрудники полиции проверяют его причастность к другим преступлениям».