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08:16 (мск), источник: VN.ru

Новосибирец в маске ограбил салон связи и пошел в ночной клуб

В Новосибирске раскрыто дерзкое разбойное нападение на салон сотовой связи, расположенный на улице Кропоткина, 130. В качестве трофеев грабитель забрал 22 телефона.

Вечером первого октября в Заельцовском районе было совершено дерзкое нападение на салон сотовой связи. В павильон на улице Кропоткина, 130 вошел мужчина в маске. Угрожая продавцу пистолетом, налетчик похитил 22 мобильных телефона.

«Накануне, благодаря грамотным и своевременным действиям таксиста и работников частной охраны ночного клуба, подозреваемый был задержан, — говорит сотрудник пресс-службы ГУ МВД по региону Наталья Суковатова. —  Как установили полицейские, в одном из развлекательных заведений в центре Новосибирска парню не хватило денег, чтобы рассчитаться за заказ. Он вызвал такси и отправился в ломбард — заложить сразу несколько мобильных телефонов. По дороге водитель такси заметил, что его пассажир вооружен, и сообщил об этом работникам частной охраны клуба, откуда увез клиента».

Информация о происходящем поступила полицейским и сотрудникам Росгвардии. Правоохранители задержали вернувшегося в клуб посетителя, а позже обнаружили в его вещах нож, маску и муляж пистолета. В ходе обысков полицейские нашли и изъяли 13 из 22 похищенных телефонных аппаратов. В настоящее время сотрудники уголовного розыска устанавливают места сбыта похищенных гаджетов.

«Подозреваемый, ранее судимый за грабеж 27-летний новосибирец, взят под стражу, — добавила Наталья Суковатова. —  Сотрудники полиции проверяют его причастность к другим преступлениям».

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