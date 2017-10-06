Новосибирские спасатели освободили кота из заточения в стене
Пришлось прорезать проем.
Пришлось прорезать проем.
Пятого октября в 12.30 на телефон ОД МАСС поступил звонок от сотрудников компании, находящейся на ул. Серебрянниковской. Рабочую обстановку потревожило мяуканье, доносящееся
На место происшествия выехала бригада спасателей со специнструментами. Они обозначили приблизительно место, где по звуку находился нарушитель трудового процесса.
При помощи бензореза и других ручных инструментов в стене прорезали технологический проем и освободили испуганного заложника из добровольного заточения.
По словам спасателей, кот мог попасть за стену из сибита с другой стороны, возможно из вентиляционного отверстия. На странице службы спасения ВКонтакте есть видео с освобождением домашнего питомца.