Новосибирские спасатели освободили кота из заточения в стене

Пятого октября в 12.30 на телефон ОД МАСС поступил звонок от сотрудников компании, находящейся на ул. Серебрянниковской. Рабочую обстановку потревожило мяуканье, доносящееся из-за стены под лестницей офисного помещения. Об этом сообщается на странице муниципальной аварийно-спасательной службы ВКонтакте «Спасатели МАСС».

На место происшествия выехала бригада спасателей со специнструментами. Они обозначили приблизительно место, где по звуку находился нарушитель трудового процесса.

При помощи бензореза и других ручных инструментов в стене прорезали технологический проем и освободили испуганного заложника из добровольного заточения.

По словам спасателей, кот мог попасть за стену из сибита с другой стороны, возможно из вентиляционного отверстия. На странице службы спасения ВКонтакте есть видео с освобождением домашнего питомца.