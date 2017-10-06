Житель Уфы организовал в подвале дома нарколабораторию
УФА, 6 окт 2017. /ИА «Башинформ», Ксения Калинина/. Верховный суд Башкортостана приговорил 33-летнего местного жителя к 16 годам лишения свободы в исправительной колонии строгого режима.
УФА, 6 окт 2017. /ИА «Башинформ», Ксения Калинина/. Верховный суд Башкортостана приговорил 33-летнего местного жителя к 16 годам лишения свободы в исправительной колонии строгого режима.
Он признан виновным по статье «незаконное производство наркотических средств в особо крупном размере в составе группы лиц по предварительному сговору». Ранее его сообщник был осужден на девять лет.
По информации
Фигурант уголовного дела закупал ингредиенты для изготовления синтетических наркотиков, в том числе за рубежом, и фасовал готовый продукт. Его сообщник занимался непосредственным изготовлением наркотиков. В декабре прошлого года их деятельность пресекли сотрудники правоохранительных органов. Было изъято свыше 1,7 кг наркотического вещества.