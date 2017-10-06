Житель Уфы организовал в подвале дома нарколабораторию

Он признан виновным по статье «незаконное производство наркотических средств в особо крупном размере в составе группы лиц по предварительному сговору». Ранее его сообщник был осужден на девять лет.

По информации пресс-службы республиканской прокуратуры, в октябре прошлого года обвиняемый создал нарколабораторию и вовлек в производство запрещенных веществ наркозависимого подельника. Злоумышленники взяли в аренду помещение в подвале многоквартирного дома по проспекту Октября в Уфе. Здесь они разместили специальное химическое оборудование.