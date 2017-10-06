Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Из-за «Прямого эфира» с Малаховым на ВГТРК подали в суд
Секс сокращает жизнь
В ЛНР ответили на сообщения о продаже угля в Польшу
Соловьев о Познере: не может пережить, что награду вручили мне
54-летний Джонни Депп заметно похорошел после развода (фото)
ФСБ России: организатор терактов Доку Умаров умер от отравления Источники в спецслужбах назвали причины смерти главаря террористов
Полина Максимова сменила образ ради роли: первые фото со съемок
Бондарчук и Паулина Андреева на показе «Бегущего по лезвию 2049»
Китайцы купили еще одну знаменитую европейскую марку
Власти готовят новый «налог» на шины
СМИ: Путин предостерег посла США от вмешательства в дела РФ
Юрист Минобороны Украины показала откровенные фото
Захарова назвала число погибших россиян в авиакатастрофе в Африке
Друг плененного казака назвал его зарплату в Сирии
Эксперт: США нужно бежать ускоренным темпом, чтобы догнать Россию
В Крыму на учениях уничтожили корабль «Утесом»
Раненый в Москве бизнесмен умер: названы версии случившегося
Умерла актриса Анна Вяземски
Фоторепортажи
20Референдум в Каталонии
10Учителя при власти
09:01 (мск), источник: ИА Башинформ

Житель Уфы организовал в подвале дома нарколабораторию

УФА, 6 окт 2017. /ИА «Башинформ», Ксения Калинина/. Верховный суд Башкортостана приговорил 33-летнего местного жителя к 16 годам лишения свободы в исправительной колонии строгого режима.

Он признан виновным по статье «незаконное производство наркотических средств в особо крупном размере в составе группы лиц по предварительному сговору». Ранее его сообщник был осужден на девять лет.

По информации пресс-службы республиканской прокуратуры, в октябре прошлого года обвиняемый создал нарколабораторию и вовлек в производство запрещенных веществ наркозависимого подельника. Злоумышленники взяли в аренду помещение в подвале многоквартирного дома по проспекту Октября в Уфе. Здесь они разместили специальное химическое оборудование.

Фигурант уголовного дела закупал ингредиенты для изготовления синтетических наркотиков, в том числе за рубежом, и фасовал готовый продукт. Его сообщник занимался непосредственным изготовлением наркотиков. В декабре прошлого года их деятельность пресекли сотрудники правоохранительных органов. Было изъято свыше 1,7 кг наркотического вещества.

Комментариик этой статье
Доступ к комментариям всего от 59 рублей
Оплатить подписку
Оплатить подписку
Комментарии
Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
Правила размещения комментариев
Правила размещения комментариев
Пока ни одного комментария, будьте первым!
Комментировать
В попавшем в ДТП автобусе ехали 55 граждан Узбекистана
Минобороны РФ: военная база США в Сирии использует «живой щит»
ФСБ выяснила, кто «минировал» здания в России
Трамп объявил «о затишье перед бурей» после совещания с военными
Стали известны еще два участника ЧМ-2018 в России
Киев оценил возможные потери при силовом сценарии в Донбассе
Маршруты «ВИМ-Авиа» будут частично переданы другим перевозчикам
Спорт
Хет-трик Овечкина помог «Вашингтону» победить на старте НХЛ «Вашингтон» победил «Оттаву» (5:4) благодаря трем шайбам Александра Овечкина, а также трем голевым передачам и победному буллиту Евгения Кузнецова
Авто
«Крузак» за 12 миллионов. Тест самого защищенного автомобиля в мире Один из них — обычный Land Cruiser 200. А вторую машину придумал русский айтишник. Разница в цене — двукратная. Почему?
Hi-Tech
Спутники NASA получили первые фото гигантского айсберга в два раза больше Москвы Огромная глыба льда движется на север, постепенно распадаясь на части
Кино
Из-за «Прямого эфира» с Малаховым на ВГТРК подали в суд На телеканале пока не комментируют поданный против него иск
Недвижимость
В Петербурге удесятерят налог на имущество
8 «нет», которые можно сказать дизайнеру интерьера
Назван самый застраиваемый район Петербурга
Эксперты оценили стоимость жилья Улюкаева
Леди
Девушки-винишко: новая субкультура набирает популярность (фото) Мечтательные и наивные «ванильки» — вчерашний день. Сейчас популярность набирает новый тренд — девушки-«винишко». Рассказываем, кто это такие.
Дети
Марина Зудина сделала аборт, будучи беременной от Олега Табакова В молодости актриса не была готова к материнству.
Все о ремонте
8 «нет», которые можно сказать дизайнеру интерьера
Как правильно подготовить дачу к зиме
10 советов по хранению в малогабаритке от архитектора
8 вещей для всех, кто хочет тратить меньше времени на уборку
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь