При столкновении автобуса и поезда под Владимиром погибли граждане Узбекистана

Они [погибшие] — граждане Узбекистана.
Он добавил, что в пункте временного размещения, который открыт в городе Покров, сейчас размещены 37 человек, они обеспечены горячим питанием.
«Пассажиры поезда, с которым столкнулся автобус, пока находятся в вагонах. Сейчас состав с пассажирами начали стягивать с путей», — отметил собеседник агентства.
Как сообщалось ранее, в пятницу в районе станции Покров Владимирской области пассажирский автобус столкнулся с поездом Санкт-Петербург — Нижний Новгород.
По данным местных властей, часть пассажиров успела выпрыгнуть из автобуса и попыталась вытолкать его с путей, однако сделать этого им не удалось.
По данным Минздрава региона, в ДТП погибли 19 человек.
Московское межрегиональное следственное управление на транспорте СК РФ по факту ЧП проводит доследственную проверку. По данным РЖД, из-за аварии возникла задержка поездов, которые следуют в данном направлении.