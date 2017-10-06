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08:55 (мск), источник: СуперОмск

Омского чиновника осудят за самопремирование

Прокуратура нашла нарушения в деятельности главы Желанновского поселения Одесского района, который давал указания подчиненному о начислении ему премий, не входящих в структуру его денежного содержания.

Для создания видимости законности начисления данных премий глава сельской администрации подписал подложенные решения желанновского сельсовета о собственном вознаграждении.

Происходило это в период с декабря 2016 года по июль 2017-го. Сельскому чиновнику удалось необоснованно получить более 50 тысяч рублей, сообщает пресс-служба региональной прокуратуры.

Впоследствии на него завели дела о служебном подлоге и присвоении с использованием служебного положения, за что ему грозит до 6 лет лишения свободы.

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