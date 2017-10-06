Омского чиновника осудят за самопремирование

Происходило это в период с декабря 2016 года по июль 2017-го. Сельскому чиновнику удалось необоснованно получить более 50 тысяч рублей, сообщает пресс-служба региональной прокуратуры.

Впоследствии на него завели дела о служебном подлоге и присвоении с использованием служебного положения, за что ему грозит до 6 лет лишения свободы.