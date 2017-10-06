Омского чиновника осудят за самопремирование
Прокуратура нашла нарушения в деятельности главы Желанновского поселения Одесского района, который давал указания подчиненному о начислении ему премий, не входящих в структуру его денежного содержания.
Прокуратура нашла нарушения в деятельности главы Желанновского поселения Одесского района, который давал указания подчиненному о начислении ему премий, не входящих в структуру его денежного содержания.
Для создания видимости законности начисления данных премий глава сельской администрации подписал подложенные решения желанновского сельсовета о собственном вознаграждении.
Происходило это в период с декабря 2016 года по июль 2017-го. Сельскому чиновнику удалось необоснованно получить более 50 тысяч рублей, сообщает
Впоследствии на него завели дела о служебном подлоге и присвоении с использованием служебного положения, за что ему грозит до 6 лет лишения свободы.