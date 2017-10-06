В Фергане методист систематически обирала учителей школ

Источник: Podrobno.uz

В правоохранительные органы с заявлением обратилась учительница средней школы Узбекистанского района, которая отметила, что методист местного РайОНО Х. Муминова требует у неё 90 тысяч сумов за предоставление годового учебного плана для 2-х, 3-х и 4-х классов.

«На основе данного заявления была создана оперативная группа, которая провела доследственные мероприятия. В результате было выяснено, что Муминова систематически превышала свои служебные полномочия, осуществляя рассмотрение и утверждение годовых учебных планов ведения русского языка и литературы преподавателей средних школ района и под разными предлогами, ссылаясь на недостатки, возвращала на доработку», — рассказал представитель СНБ.

Взамен в качестве образцового плана Муминова за денежное вознаграждение предоставляла подготовленный ею самою план.

В ходе проверки было установлено, что она таким образом получила 2,6 миллиона сумов от 20 преподавателей средних школ района.

По словам специалистов, методист не имела полномочий на предоставление платных услуг, как это предписано регламентирующим ее деятельность постановлением министерства народного образования «Обязанности работников городских и районных отделений в организации методического обеспечения деятельности учреждений народного образования» от 23 марта 2011 года.

Кроме того, в рабочем кабинете методиста были найдены 3,7 тысячи долларов США и 9,3 миллиона сумов, а также тетрадь с фамилиями преподавателей, предоставивших денежные средства.

Они были процессуально изъяты в качестве вещественных доказательств.