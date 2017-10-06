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08:42 (мск), источник: IrkutskMedia.ru

Машина скорой помощи столкнулась с Toyota Camry в Братске

Пострадавших нет.

Источник: IrkutskMedia.ru

Карета скорой помощи столкнулась с Toyota Camry в жилом районе Энергетик в Братске накануне, 5 октября. Пострадавших нет, обстоятельства ДТП устанавливаются. Об этом сообщает корр. ИА IrkutskMedia со ссылкой на отдел пропаганды УГИБДД России по Иркутской области.

Напомним, что автомобиль скорой помощи (УАЗ-452) загорелся во время движения на одной из улиц Черемхова. Водитель и персонал автомобиля не пострадали.

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