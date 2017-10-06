Машина скорой помощи столкнулась с Toyota Camry в Братске

Карета скорой помощи столкнулась с Toyota Camry в жилом районе Энергетик в Братске накануне, 5 октября. Пострадавших нет, обстоятельства ДТП устанавливаются. Об этом сообщает корр. ИА IrkutskMedia со ссылкой на отдел пропаганды УГИБДД России по Иркутской области.