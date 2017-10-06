В Краснодаре иномарка сбила насмерть мужчину на пешеходном переходе
Авария произошла вечером 5 октября на улице Красных Партизан.
Авария произошла вечером 5 октября на улице Красных Партизан.
Краснодар. 6 окт. — Новая Кубань. О ДТП сообщили очевидцы, разместившие в социальных сетях видео с места происшествия.
По предварительным данным, мужчина примерно 50 лет переходил проезжую часть дороги по пешеходному переходу. В это время на пешехода наехал автомобиль Nissan, водитель которого, как пишут свидетели аварии, находился в состоянии алкогольного опьянения. От удара пешеход отлетел на несколько метров. Приехавшие сотрудники Скорой помощи пытались реанимировать мужчину, но он скончался.
Водитель иномарка, как сообщают очевидцы, не скрылся с места происшествия. Мужчина явно пребывал в шоковом состоянии.
В обстоятельствах аварии разбираются сотрудники правоохранительных органов.