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11:24 (мск), источник: Новая Кубань

В Краснодаре иномарка сбила насмерть мужчину на пешеходном переходе

Авария произошла вечером 5 октября на улице Красных Партизан.

Краснодар. 6 окт. — Новая Кубань. О ДТП сообщили очевидцы, разместившие в социальных сетях видео с места происшествия.

По предварительным данным, мужчина примерно 50 лет переходил проезжую часть дороги по пешеходному переходу. В это время на пешехода наехал автомобиль Nissan, водитель которого, как пишут свидетели аварии, находился в состоянии алкогольного опьянения. От удара пешеход отлетел на несколько метров. Приехавшие сотрудники Скорой помощи пытались реанимировать мужчину, но он скончался.

Водитель иномарка, как сообщают очевидцы, не скрылся с места происшествия. Мужчина явно пребывал в шоковом состоянии.

В обстоятельствах аварии разбираются сотрудники правоохранительных органов.

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