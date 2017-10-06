В Краснодаре иномарка сбила насмерть мужчину на пешеходном переходе

По предварительным данным, мужчина примерно 50 лет переходил проезжую часть дороги по пешеходному переходу. В это время на пешехода наехал автомобиль Nissan, водитель которого, как пишут свидетели аварии, находился в состоянии алкогольного опьянения. От удара пешеход отлетел на несколько метров. Приехавшие сотрудники Скорой помощи пытались реанимировать мужчину, но он скончался.