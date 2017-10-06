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08:55 (мск), источник: Интерфакс

Число жертв столкновения поезда с автобусом под Владимиром выросло до 21 человека

Москва. 6 октября. INTERFAX.RU — Число жертв аварии с автобусом под Владимиром достигло 21 человека, сообщил «Интерфаксу» источник в оперативном штабе по ликвидации последствий аварии.

«По предварительным данным погиб 21 человек, включая 3 детей», — сказал он. Всего, по его словам, в автобусе находились 57 пассажиров и водитель.

В то же время пресс-секретарь губернатора Владимирской области Маргарита Шляхова сообщила, что в автобусе, который столкнулся с поездом в Петушинском районе, были граждане Узбекистана.

«На автобусе были казахстанские номера, но информации о том, что в нем находились граждане Казахстана, пока не поступало», — уточнила собеседница агентства.

Во время загрузки произошла ошибка.

Ранее сообщалось о 15 погибших и пяти пострадавших в ДТП.

По одной из версий, виновником ДТП стал водитель автобуса, он погиб. По другой версии, причиной ДТП была неисправность автобуса.

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