В Комсомольске постояльцев дома престарелых оставили без денег

У пожилых и инвалидов из Комсомольского-на-Амуре дома престарелых похитили крупную сумму денег. На факт мошенничества обратили внимание полицейских сознательные горожане.

В управление МВД России по Комсомольску-на Амуре обратились местные жители с заявлением о нарушении прав постояльцев интерната для престарелых и инвалидов. Мошенники продолжительное время отнимали деньги у умственно отсталых и стариков.

«Правоохранительные органы проводят следствие. По факту, указанному в заявлении, возбуждено уголовное дело», — сообщила корреспонденту РИА «Восток-Медиа» руководитель пресс-службы Юлия Ким.

В настоящее время следствие не раскрывает, каким образом злоумышленники «работали» с пострадавшими. Правоохранители пытаются установить сумму ущерба и круг пострадавших.