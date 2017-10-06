В Комсомольске постояльцев дома престарелых оставили без денег
Мошенники наживались на обмане стариков и инвалидов.
Мошенники наживались на обмане стариков и инвалидов.
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В управление МВД России по
«Правоохранительные органы проводят следствие. По факту, указанному в заявлении, возбуждено уголовное дело», — сообщила корреспонденту РИА «Восток-Медиа» руководитель
В настоящее время следствие не раскрывает, каким образом злоумышленники «работали» с пострадавшими. Правоохранители пытаются установить сумму ущерба и круг пострадавших.
Тем временем «Вести-Хабаровск» сообщают, что подозреваемыми в деле выступают сотрудники интерната. Заявление к правоохранителям поступило от работников центра социальной защиты населения.