Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Бондарчук и Паулина Андреева на показе «Бегущего по лезвию 2049»
5 признаков того, что у вас нарушено пищевое поведение
Эксперты: серия отставок губернаторов связана с конфликтом элит
В аэропорту в Москве у короля Саудовской Аравии сломался трап
Девушки-винишко: новая субкультура набирает популярность (фото
ФСБ России: организатор терактов Доку Умаров умер от отравления Источники в спецслужбах назвали причины смерти главаря террористов
Малахова, Борисова и «Ольгу» наградили премией ТЭФИ
Толстоганова и Ливанов играют мужа и жену: первые фото со съемок
Самая красивая Lada: первое видео серийной машины (онлайн)
У Toyota RAV4 появилась «версия для экономных»
СМИ: Путин предостерег посла США от вмешательства в дела РФ
Юрист Минобороны Украины показала откровенные фото
Захарова назвала число погибших россиян в авиакатастрофе в Африке
Друг плененного казака назвал его зарплату в Сирии
Эксперт: США нужно бежать ускоренным темпом, чтобы догнать Россию
В Крыму на учениях уничтожили корабль «Утесом»
В России закроется известная сеть ресторанов
Для военных РФ подешевеет ипотека
Фоторепортажи
20Референдум в Каталонии
10Учителя при власти
09:09 (мск), источник: Восток Медиа

В Комсомольске постояльцев дома престарелых оставили без денег

Мошенники наживались на обмане стариков и инвалидов.

У пожилых и инвалидов из Комсомольского-на-Амуре дома престарелых похитили крупную сумму денег. На факт мошенничества обратили внимание полицейских сознательные горожане.

В управление МВД России по Комсомольску-на Амуре обратились местные жители с заявлением о нарушении прав постояльцев интерната для престарелых и инвалидов. Мошенники продолжительное время отнимали деньги у умственно отсталых и стариков.

«Правоохранительные органы проводят следствие. По факту, указанному в заявлении, возбуждено уголовное дело», — сообщила корреспонденту РИА «Восток-Медиа» руководитель пресс-службы Юлия Ким.

В настоящее время следствие не раскрывает, каким образом злоумышленники «работали» с пострадавшими. Правоохранители пытаются установить сумму ущерба и круг пострадавших.

Тем временем «Вести-Хабаровск» сообщают, что подозреваемыми в деле выступают сотрудники интерната. Заявление к правоохранителям поступило от работников центра социальной защиты населения.

Комментариик этой статье
Доступ к комментариям всего от 59 рублей
Оплатить подписку
Оплатить подписку
Комментарии
Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
Правила размещения комментариев
Правила размещения комментариев
Пока ни одного комментария, будьте первым!
Комментировать
 Наздратенко сказал, что думает о назначении Тарасенко в Приморье
Силовики установили, кто стоял за массовыми эвакуациями на Дальнем Востоке
В попавшем в ДТП автобусе ехали 55 граждан Узбекистана
Минобороны РФ: военная база США в Сирии использует «живой щит»
ФСБ выяснила, кто «минировал» здания в России
Трамп объявил «о затишье перед бурей» после совещания с военными
Стали известны еще два участника ЧМ-2018 в России
Киев оценил возможные потери при силовом сценарии в Донбассе
Маршруты «ВИМ-Авиа» будут частично переданы другим перевозчикам
Спорт
Хет-трик Овечкина помог «Вашингтону» победить на старте НХЛ «Вашингтон» победил «Оттаву» (5:4) благодаря трем шайбам Александра Овечкина, а также трем голевым передачам и победному буллиту Евгения Кузнецова
Авто
«Крузак» за 12 миллионов. Тест самого защищенного автомобиля в мире Один из них — обычный Land Cruiser 200. А вторую машину придумал русский айтишник. Разница в цене — двукратная. Почему?
Hi-Tech
Спутники NASA получили первые фото гигантского айсберга в два раза больше Москвы Огромная глыба льда движется на север, постепенно распадаясь на части
Кино
Из-за «Прямого эфира» с Малаховым на ВГТРК подали в суд На телеканале пока не комментируют поданный против него иск
Недвижимость
Богачи перестали покупать жилье на Рублевке
Власти назвали стоимость программы реновации
Скидки на квартиры растут уже три года
Власти ожидают роста жалоб на шум от строек в Москве
Леди
Девушки-винишко: новая субкультура набирает популярность (фото) Мечтательные и наивные «ванильки» — вчерашний день. Сейчас популярность набирает новый тренд — девушки-«винишко». Рассказываем, кто это такие.
Дети
Марина Зудина сделала аборт, будучи беременной от Олега Табакова В молодости актриса не была готова к материнству.
Все о ремонте
Как правильно подготовить дачу к зиме
10 советов по хранению в малогабаритке от архитектора
8 вещей для всех, кто хочет тратить меньше времени на уборку
Как обустроить санузел площадью меньше 4-х квадратов
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь