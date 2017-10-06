В Уфе работник такси пропал странным образом

Далее история получила странный поворот.



— Брат работает в такси очень давно. Всегда ездил на своей машине, а тут она сломалась, и он решил обратиться в службу, где машину дают. В среду, 27 сентября, отработал смену, в четверг у него был выходной. В пятницу, в день пропажи, Дмитрий вышел на работу, мы в течение дня созванивались, все было, как обычно. На следующий день в 8 утра мой муж позвонил ему, брат ответил, что у него нет заказов и он отдыхает в Инорсе. Муж слышал какое-то подъездное эхо, но не придал этому значения. С тех пор телефон Дмитрия недоступен.



Девушка поделилась подробностями. По ее словам, Дмитрий был здоров и не страдал никакими заболеваниями.



— В понедельник, 2 октября, мне пришло смс, что абонент в сети. Я сразу же перезвонила, трубку взял его коллега из службы такси и сообщил, что машину, на которой работал Дмитрий, нашли в субботу на переправе. Автомобиль был цел и закрыт, телефон брата находился внутри. В тот же день написала заявление в полицию. В такси посмотрели местонахождение машины, она простояла целых 7 часов по одному адресу и затем 3,5 часа на переправе. Это все очень странно, ведь Дмитрий раньше никуда не пропадал и телефон всегда держал при себе, — призналась сестра пропавшего.



Приметы Дмитрия: на вид около 50 лет, рост 150−155 см, худощавого телосложения, волосы темно-русые, на темени небольшая проплешина. Был одет в светлую матерчатую куртку, полосатый свитер, темно-синие спортивные штаны, на ногах черные кроссовки. На голове темно-синяя бейсболка. Отличительные черты — отсутствие зубов и татуировки: на правой груди изображение тигра с открытой пастью, на одной из рук изображение девушки с длинными волосами, а также 5 точек.



Всех, кто видел Дмитрия или знает о его местонахождении, просят обратиться в полицию или сообщить по телефону: +7 919 159−43−09 .