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09:40 (мск), источник: ГТРК "Дон-ТР"

В Ростовской области перевернулся Opel, один человек погиб, один пострадал

Поздно вечером 5 октября на трассе «Константиновск — Тацинская» в Ростовской области произошло ДТП.

По предварительным данным областного ГУ МВД, водитель автомобиля Opel Zafira, превысил скорость, из-за чего машина перевернулась.

В результате ДТП погиб пассажир 1956 года рождения, водитель пострадал. По данному факту сотрудниками ГИБДД проводится проверка, устанавливаются все обстоятельства произошедшего, подчеркнули в ведомстве.

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