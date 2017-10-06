В Ростовской области перевернулся Opel, один человек погиб, один пострадал
Поздно вечером 5 октября на трассе «Константиновск — Тацинская» в Ростовской области произошло ДТП.
Поздно вечером 5 октября на трассе «Константиновск — Тацинская» в Ростовской области произошло ДТП.
По предварительным данным областного ГУ МВД, водитель автомобиля Opel Zafira, превысил скорость,
В результате ДТП погиб пассажир 1956 года рождения, водитель пострадал. По данному факту сотрудниками ГИБДД проводится проверка, устанавливаются все обстоятельства произошедшего, подчеркнули в ведомстве.