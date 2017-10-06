Пострадавших во время ДТП автобуса и поезда могут перевезти в Москву

Источник: Sputnik

Московское межрегиональное следственное управление на транспорте проводит доследственную проверку по факту столкновения пассажирского поезда и автобуса, сообщает пресс-служба Следственного комитета России.

Сегодня ночью около 3.30 по московскому времени произошло столкновение автобуса с казахскими номерами и поезда, следовавшего по маршруту Санкт-Петербург-Нижний Новгород.

Читайте также В попавшем в ДТП автобусе под Владимиром ехали 55 граждан Узбекистана

На месте происшествия работают пожарно-спасательные подразделения МЧС России, организовано медицинское и психологическое сопровождение пассажиров поезда. Руководство Владимирской области вместе с медиками решают вопрос о возможной транспортировке в Москву пострадавших в ДТП на железнодорожном переезде в Петушинском районе.

«Вопрос о транспортировке сейчас решается. Нам сейчас позвонил Леонид Михайлович Рошаль. Он готов предоставлять консультации. У нас здесь транспортная медицина плюс мы доктора заняты, как только они закончат работу свою, мы примем решение о транспортировке», — директор областного департамента здравоохранения Александр Кирюхин.

Рошаль предложил перевести пострадавших в Москву. Сейчас больнице находятся трое взрослых и двое детей. Детям примерно три-четыре года.

«Состояние пострадавших тяжелое», — отметил он.

Медики работают с выжившими, которые находятся в центре временного размещения, организованным МЧС. После обследования кто-то из пассажиров может отправиться в больницу.

<iframe width="100%" height="360" src="https://www.youtube.com/embed/mhwgNfVTfdg?wmode=opaque" frameborder="0" allowfullscreen></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.