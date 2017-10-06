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09:05 (мск), источник: РБК

В попавшем в ДТП автобусе под Владимиром ехали 55 граждан Узбекистана

В автобусе, который столкнулся на железнодорожном переезде с поездом во Владимирской области, находились 55 граждан Узбекистана и два водителя — граждане Казахстана. Об этом сообщает «РИА Новости» со ссылкой на руководителя пресс-службы казахстанского МИДа Ануара Жайнакова.

Источник: ГУ МЧС РФ по Владимирской области

«Один из водителей погиб, другой находится во временном пункте размещения в городе Покрове», — сказал он. Казахстанские дипломаты в России окажут необходимую помощь семьям погибшего и пострадавшего граждан Казахстана, отметил Жайнаков. Крупное ДТП под Владимиром.

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В посольстве Узбекистана в Москве РБК сообщили, что в результате ДТП пострадали 15 граждан Узбекистана. «Мы знаем, что речь идет о 15 людях, сейчас информация об их состоянии уточняется», — сообщил собеседник в посольстве. ​

Столкновение поезда с автобусом на регулируемом железнодорожном переезде в Петушинском районе Владимирской области произошло в 3:39 мск 6 октября.

Пассажирский автобус остановился на переезде. В региональном МВД позже сообщили, что он остановился из-за поломки.

Машинист поезда № 60 Санкт-Петербург — Нижний Новгород попытался применить экстренное торможение, однако остановить состав не смог.

По информации регионального Минздрава и Следственного комитета, в результате происшествия погибли 19 человек. По информации Минздрава, 34 человека, которые выжили в ДТП, в настоящий момент находятся в пунктах временного проживания. В салоне автобуса находились 57 человек.

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08:42 (мск)© Ньюстюб
4 комментарияк этой статье
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Комментарии4
Комментарии
4
Анастасия Невская
я думаю в России их меньше не станет ... так что 17 человек это не большая потеря
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