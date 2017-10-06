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09:15 (мск), источник: Kazinform

Казахстанец погиб в крупном ДТП в России — МИД РК

АСТАНА. КАЗИНФОРМ — В крупном дорожно-транспортном происшествии (ДТП) во Владимирской области Российской Федерации один гражданин Казахстана погиб.

Источник: МЧС России
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Еще один казахстанец пострадал, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«По последним данным, во время ДТП во Владимирской области России в пассажирском автобусе находились 55 граждан Узбекистана и два водителя, гражданина Казахстана, один из них погиб, другой находится во временном пункте размещения в городе Покрове», — написал руководитель пресс-службы Министерства иностранных дел РК Ануар Жайнаков на своей странице в Facebook.

По его словам, казахстанские дипломаты в России окажут необходимую помощь родственникам погибшего и пострадавшего граждан Казахстана.

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