Казахстанец погиб в крупном ДТП в России — МИД РК

«По последним данным, во время ДТП во Владимирской области России в пассажирском автобусе находились 55 граждан Узбекистана и два водителя, гражданина Казахстана, один из них погиб, другой находится во временном пункте размещения в городе Покрове», — написал руководитель пресс-службы Министерства иностранных дел РК Ануар Жайнаков на своей странице в Facebook.