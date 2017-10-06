Казахстанец погиб в крупном ДТП в России — МИД РК
АСТАНА. КАЗИНФОРМ — В крупном
АСТАНА. КАЗИНФОРМ — В крупном
Еще один казахстанец пострадал, передает корреспондент МИА «Казинформ».
«По последним данным, во время ДТП во Владимирской области России в пассажирском автобусе находились 55 граждан Узбекистана и два водителя, гражданина Казахстана, один из них погиб, другой находится во временном пункте размещения в городе Покрове», — написал руководитель
По его словам, казахстанские дипломаты в России окажут необходимую помощь родственникам погибшего и пострадавшего граждан Казахстана.