После ДТП под Владимиром возбудили второе уголовное дело

Читайте также В попавшем в ДТП автобусе под Владимиром ехали 55 граждан Узбекистана

«По данному факту следственными органами Московского межрегионального следственного управления на транспорте СК возбуждено уголовное дело по ч.3 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей, повлекших смерть двух и более лиц)», — говорится в сообщении пресс-службы, поступившем в пятницу в «Интерфакс».

Ранее сообщалось, что после ДТП было возбуждено дело по ч. 3 статьи 263 УК РФ (Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации железнодорожного, воздушного, морского и внутреннего водного транспорта).