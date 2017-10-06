После ДТП под Владимиром возбудили второе уголовное дело

«По данному факту следственными органами Московского межрегионального следственного управления на транспорте СК возбуждено уголовное дело по ч.3 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей, повлекших смерть двух и более лиц)», — говорится в сообщении пресс-службы, поступившем в пятницу в «Интерфакс».
Ранее сообщалось, что после ДТП было возбуждено дело по ч. 3 статьи 263 УК РФ (Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации железнодорожного, воздушного, морского и внутреннего водного транспорта).
В пресс-службе СКР сообщили, что, по предварительным данным, в ДТП погибли 19 человек. В то же время ранее источник в оперативном штабе по ликвидации последствий аварии сообщил о 21 погибшем.