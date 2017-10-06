Шторм «Ксавьер» обрушился на Германию, погибли шесть человек

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Немалое количество людей, которые пострадали от стихии. Спасатели оказывают им всю необходимую помощь. В течение двух часов спасатели в Гамбурге получили более 700 вызовов, их количество в течение дня продолжало расти.

Сила ветра была такой мощной, что власти Берлина объявили чрезвычайное положение. Из-за упавших деревьев движение по дорогам затруднено. Сейчас в германской столице не работает наземный общественный транспорт.

Немецкая железная дорога отменила поезда в федеральных землях Шлезвиг-Гольштейне, Нижней Саксонии, Бремене, частично в Мекленбурге — Передней Померании, а также на ветвях скоростного сообщения Берлин-Гамбург и Берлин-Ганновер. Шторм также усложнил работу ряда аэропортов в регионе.