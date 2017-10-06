Омич незаконно перевёл за границу 560 тыс. евро
Средства пошли якобы на оплату партии фруктов.
Средства пошли якобы на оплату партии фруктов.
Омич незаконно перевёл заграницу 560 тыс. евро. Об этом сообщает
Первомайский районный суд г. Омска вынес приговор 34-летнему омичу. Он признан виновным в совершении — переводе крупной суммы в евро на счета нерезидента посредством документов с недостоверными сведениями и юрлица, созданного специально под преступные цели.
27 марта 2015 года мужчина вместе с сообщником зарегистрировал коммерческую фирму, со счёта которой впоследствии перевел латвийской компании более 560 тысяч евро. Перевод был осуществлен под видом предоплаты за импортируемые в Россию фрукты.
Товар, указанный в договоре, на территорию России не поступал, что подтвердила проверка омской таможни. Также не было оформлено и возврата средств, что является нарушением валютного законодательства.
После окончания безналичных переводов расчетные банковские счета данной фирмы, паспорт сделки были закрыты.
Своей вины омич не признал. Первомайский районный суд г. Омска назначил ему наказание в виде 1 года 8 месяцев лишения свободы в