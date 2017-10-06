Омич незаконно перевёл за границу 560 тыс. евро

Омич незаконно перевёл заграницу 560 тыс. евро. Об этом сообщает пресс-служба региональной прокуратуры.

Первомайский районный суд г. Омска вынес приговор 34-летнему омичу. Он признан виновным в совершении — переводе крупной суммы в евро на счета нерезидента посредством документов с недостоверными сведениями и юрлица, созданного специально под преступные цели.

27 марта 2015 года мужчина вместе с сообщником зарегистрировал коммерческую фирму, со счёта которой впоследствии перевел латвийской компании более 560 тысяч евро. Перевод был осуществлен под видом предоплаты за импортируемые в Россию фрукты.

Товар, указанный в договоре, на территорию России не поступал, что подтвердила проверка омской таможни. Также не было оформлено и возврата средств, что является нарушением валютного законодательства.

После окончания безналичных переводов расчетные банковские счета данной фирмы, паспорт сделки были закрыты.