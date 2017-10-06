В Воронежской области «Москвич» насмерть сбил 64-летнюю женщину
Пенсионерка переходила дорогу не по «зебре», но в зоне ее видимости.
Пенсионерка переходила дорогу не по «зебре», но в зоне ее видимости.
Автомобиль «Москвич-2140» сбил пенсионерку в Лисках. Авария произошла в 17:50 четверга, 5 октября, сообщила
Машиной управлял 60-летний житель Лисок. Пострадавшая, 64-летняя местная жительница, шла вне пешеходного перехода, но в зоне его видимости. От полученных травм пенсионерка скончалась до приезда «скорой». Сотрудники правоохранительных органов устанавливают все обстоятельства аварии.
Похожая история произошла в Лисках в среду, 4 октября. «Десятка» насмерть сбила 66-летнюю местную жительницу.