Баржа с нефтепродуктами затонула в Херсонской области
6 октября, Киев /БЕЛТА — УКРИНФОРМ/. Самоходная баржа с нефтепродуктами затонула в акватории Каховского водохранилища в Херсонской области. Об этом сообщила
6 октября, Киев /БЕЛТА — УКРИНФОРМ/. Самоходная баржа с нефтепродуктами затонула в акватории Каховского водохранилища в Херсонской области. Об этом сообщила
Согласно сообщению, самоходная баржа «Александр Житник» затонула утром 5 октября, в результате чего произошел разлив нефтепродуктов.
С целью выяснения причин разлива нефтепродуктов и установления виновных лиц оперативной группой в составе представителей государственных инспекторов отдела охраны водных биоресурсов Херсонрыбохраны и Государственной экологической инспекции в Херсонской области проведен осмотр места происшествия и отобраны пробы воды. Установлено, что нефтяное пятно наблюдается длиной 6 км и шириной 50−100 м.
По информации ведомства, специалистами Херсонрыбохраны осуществляется мониторинг состояния водных биоресурсов на данном участке Каховского водохранилища.