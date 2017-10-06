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11:37 (мск), источник: БЕЛТА

Баржа с нефтепродуктами затонула в Херсонской области

6 октября, Киев /БЕЛТА — УКРИНФОРМ/. Самоходная баржа с нефтепродуктами затонула в акватории Каховского водохранилища в Херсонской области. Об этом сообщила пресс-служба управления охраны, использования и воссоздания водных биоресурсов и регуляции рыболовства в Херсонской области.

Источник: БЕЛТА

Согласно сообщению, самоходная баржа «Александр Житник» затонула утром 5 октября, в результате чего произошел разлив нефтепродуктов.

С целью выяснения причин разлива нефтепродуктов и установления виновных лиц оперативной группой в составе представителей государственных инспекторов отдела охраны водных биоресурсов Херсонрыбохраны и Государственной экологической инспекции в Херсонской области проведен осмотр места происшествия и отобраны пробы воды. Установлено, что нефтяное пятно наблюдается длиной 6 км и шириной 50−100 м.

По информации ведомства, специалистами Херсонрыбохраны осуществляется мониторинг состояния водных биоресурсов на данном участке Каховского водохранилища.

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