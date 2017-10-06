Баржа с нефтепродуктами затонула в Херсонской области

С целью выяснения причин разлива нефтепродуктов и установления виновных лиц оперативной группой в составе представителей государственных инспекторов отдела охраны водных биоресурсов Херсонрыбохраны и Государственной экологической инспекции в Херсонской области проведен осмотр места происшествия и отобраны пробы воды. Установлено, что нефтяное пятно наблюдается длиной 6 км и шириной 50−100 м.