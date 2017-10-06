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15:15 (мск), источник: Деловое сообщество

Двух жителей Ростовской области осудят за попытку продать человека за 1,5 млн рублей

Прокуратура Таганрога взяла на особый контроль дело о продаже человека. Его материалы направили в суд, где решается вопрос о заключении подозреваемых под стражу.

Напомним, в августе стало известно о задержании двух жителей Таганрога 23 и 51 лет, которые пытались продать 26-летнего парня на органы. В их отношении возбуждено уголовное дело по статье 127.1 УК РФ «Купля-продажа человека».

Злоумышленники были задержаны с поличным в гостиничном номере «Конгресс отель Таганрог»: покупателями в ходе сделки выступил оперативник. Жизнь молодого человека продавцы оценили в 1,5 млн руб. До этого они уговорили его предварительно пройти полное медицинское обследование. По легенде, они предлагали ему работу — перегнать автомобиль за границу. Теперь им грозит до 6 лет лишения свободы.

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